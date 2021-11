https://cz.sputniknews.com/20211121/francouzsky-ministr-zahranici-vyzval-putina-k-zasahu-na-polskych-hranicich-16589497.html

Francouzský ministr zahraničí vyzval Putina k zásahu na polských hranicích

Francouzský ministr zahraničí vyzval Putina k zásahu na polských hranicích

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian očekává, že ruský prezident Vladimir Putin zasáhne do situace s migranty na hranicích s Běloruskem a vyvine... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Prezidenti Francie a Ruska si 15. listopadu telefonovali. Jak informoval Elysejský palác, Macron a Putin se dohodli na spolupráci při zmírňování migrační krize na polsko-běloruské hranici.Minulý týden se v lese u polsko-běloruských hranic spontánně utábořilo více než dva tisíce uprchlíků, převážně Kurdů. Toto pondělí se uprchlíci přesunuli přímo k hraničnímu přechodu na bělorusko-polské hranici a v úterý se pokusili prorazit hranici, ale polští strážci zákona je zastavili pomocí speciálních prostředků.Litva, Lotyšsko a Polsko v poslední době hlásí nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem a obviňují Minsk z vytváření migrační krize. Minsk všechna obvinění odmítá. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko poznamenal, že Minsk již nebude bránit přílivu nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou ani peníze, ani síla“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilím vyhánějí migranty na běloruské území.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov již dříve uvedl, že k vyřešení migrační krize nestačí komunikace mezi prezidenty Ruska a Běloruska, ale je nutné pokračovat v kontaktech mezi Minskem a EU.Nezájem o silnou EvropuFrancouzský ministr zahraničí se také domnívá, že Rusko „nemá zájem o silnou Evropu“, včetně jejího silného postavení na africkém kontinentu.V této souvislosti také připomněl údajnou přítomnost ruské společnosti Vagner v Mali a dodal, že se proti této skupině připravují evropské sankce. Plukovník Pascal Yanni, zástupce francouzského generálního štábu, však dříve uvedl, že francouzská armáda nenašla žádné důkazy o přítomnosti společnosti Vagner v Mali.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov 12. listopadu prohlásil, že obvinění Ruska z vyslání žoldáků do Mali jsou neopodstatněná. Podle Lavrova Moskva vysvětlila francouzským kolegům, o jaký druh vojenské spolupráce s Mali usiluje.Moskva opakovaně popřela tvrzení o ruské vojenské přítomnosti v různých afrických zemích, zejména Kreml uvedl, že na území Mali nejsou žádní zástupci ruských ozbrojených sil. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov na otázku, zda malijský ministr obrany během své návštěvy Ruska otevřel otázku vojenské pomoci, odpověděl, že Moskva udržuje kontakty, a to i prostřednictvím armády, s mnoha zeměmi, včetně států na africkém kontinentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

