Jak prodloužit svůj život? Pozor na vitamin D, jeho deficit zdvojnásobuje riziko mrtvice a infarktu

Britští vědci uvádějí tři každodenní návyky, které pomůžou snížit riziko vzniku nemocí pokročilého věku a prodloužit život. Velmi důležitou roli hraje vitamin... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

zdraví

život

mrtvice

infarkt

vitamín d

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/16584163_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_201dbca6620f9eb17d6a0b3d63eb4aef.jpg

První radou lékařů je nepřehánět to s cukrem. Častá konzumace cukru může zapříčinit vznik kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky. Omezení cukru také pomůže zpomalit proces stárnutí, vyhnout se metabolickým poruchám a zlepšit celkový zdravotní stav.Doktor David Sinclair radí přijímat 1000 miligramů antioxidantu resveratrolu. Ten se nachází například v červeném víně a některých dalších potravinách, pomáhá také zpomalovat procesy stárnutí. Užitečný je i v boji s rakovinou, cukrovkou, chorobami srdce a obezitou.Vědci radí doplňovat úroveň vitaminu D, nakolik jeho hladina v organismu je nepřímo úměrná riziku smrti. Vitamin D prodlužuje život a snižuje riziko vzniku nemocí podmíněných věkem. Vitamin se do našeho organismu dostává díky slunečním paprskům přes kůži. Avšak od října do března se nám ho nedostává v dostatečném množství, a proto je nutné přijímat ho i v podobě tabletek.Vitamin D navíc snižuje riziko vzniku mrtvice. Vědci se domnívají, že deficit vitaminu D může zdvojnásobit riziko vzniku mrtvice. Mrtvice vzniká v důsledku zhoršení proudění krve do mozku, k čemu dochází při poruchách průchodnosti tepen, které zásobují mozek.Kromě tabletek však můžete doplnit jeho úroveň konzumací ryb – tuňáka a lososa, nezapomeňte ani na mléčné výrobky. Pravidelně se pohybujte na slunci, během zimního období bude stačit 15 minut denně.Nedostatek vitaminu D může také negativně ovlivnit kardiovaskulární systém.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

