https://cz.sputniknews.com/20211121/kdyby-zil-gott-asi-by-mu-taky-rekl-par-slov-bagarovou-ocenili-za-vyprask-rappera-reznika-16588773.html

„Kdyby žil Gott, asi by mu taky řekl pár slov.“ Bagárovou ocenili za výprask rappera Řezníka

„Kdyby žil Gott, asi by mu taky řekl pár slov.“ Bagárovou ocenili za výprask rappera Řezníka

Zpěvačka Monika Bagárová zveřejnila pár příspěvků v nádherných červených šatech bez ramínek, v nichž se zúčastnila předávání cen na Českém slavíkovi.Lidi... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-21T21:45+0100

2021-11-21T21:45+0100

2021-11-21T21:45+0100

celebrity

kritika

podpora

monika bagárová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/16589028_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_505fd9df5d5c24ae2fe2d04da4bdb354.jpg

Připomeňme, že rapper Řezník v přímém přenosu zkritizoval stav české pop music i existenci ankety Český slavík. Zřejmě tenhle provokatér milující vulgarity nemohl zapomenout na soutěž v roce 2013, kdy byl vyloučen z kategorie Hvězda internetu.Nicméně nový pořadatel ankety ho v Českém slavíkovi ponechal a Řezník rovnou zvítězil v kategorii hip hop & rap. To se ale nestalo zárukou slušného chování na pódiu.„Upřímně jsem měl velkou radost, když tahle anketa skončila, a doufal jsem, že už se nebude obnovovat. Česká pop music je už roky na úplném dnu, nekopíruje zahraniční trendy, a když si občas naladím v autě rádio, udělá se mi fyzicky zle,“ prohlásil s dovětkem, že anketa je žebříčkem toho, co poslouchají ženy 50 až 60 plus.„U nás jsou šikovní progresivní umělci, ale ti v tomhle sále nesedí,“ podotkl a rovnou požádal své fanoušky, aby mu příště neposílali hlasy.Bagárovou taková slova Řezníka doslova pobouřila.„Chtěla bych konkrétně k panu Řezníkovi. Podle mě jste shnilá plesnivá osoba, která se schovává pod maskou a nemá odvahu ukázat svou tvář, no nedivím se, nechceme vás potkávat,“ vzkázala rapperovi.Současně zpěvačka pochválila své kolegy, které Řezník označil za hudební dno.Na Instagramu v popisku k foto v červených šatech Bagárová adresovala pozitivní slova svým sledujícím.„Jen jsem Vám všem chtěla poděkovat, za to, že tu se mnou jste. Vážím si Vaší podpory a přízně. Zároveň bych vám chtěla říct, že pevně věřím, že brzy budeme zase všichni moct naplno fungovat a bude dobře. Buďte pozitivní, udělejte si ten život hezkej a nenechte zlo a špatnou energii vstupovat do vašich životů v jakékoliv podobě. Věřím, že každý z nás máme důvod, proč se každý den usmát a poděkovat Bohu. Hezký večer Vám všem,“ napsala.Lidé nadšení z proslovu Bagárové neskrývali.„Moni ... Nikdy zde nikoho nekomentuji, u vás musím. Slavíky jsem si pouštěla až dnes a ... Nejenom že jste krásná, ale ta řeč? Nebudu sprostá, ale líp jste to říct nemohla,“ uvedla Anna Velichová.„Jste odvážná a inspirativní žena, vážím si vás,“ podpořila zpěvačku Bára Bláhová.„To, co jste na konci řekla, bylo boží!!! Fakt super,“ podotkla uživatelka Linda.„Doufám, že potlesk pro Vás byl slyšet z našeho bytu na Žižkově až k Vám do divadla! Klobouk dolů za odvahu, mluvila jste mi z duše! A navíc jste tak krásná!“ poznamenala Jana Sukup.„To, co jsi řekla, jsi řekla dobře. Jeho vyjádření je nehorázný. Kdyby žil Karel Gott a seděl tam, asi by mu taky řekl pár slov,“ stojí v komentáři od tygramaro.„Řezník dostal nařezáno, díky za to .. a stačil šarm dámy, nikoli svaly,“ zareagoval George Mazanec.Část sledujících se vyslovila na adresu rappera Řezníka.„Dost dobrá řeč. Vůbec nechápu, jak něco jako je Řezník vůbec může být v nominaci,“ napsal Petr Rusiňák.„Jen škoda, že se k vám nikdo nepřidal, já bych toho zmetka vykopal až na parkoviště a ten hadr mu nakopal do p...“ podotkl Marek Fusek.Monika BagárováMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210728/level-roztomilosti-1000-dcera-bagarove-ma-noveho-napadnika-syna-zname-ceske-influencerky-15287230.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kritika, podpora, monika bagárová