Královská rodina spojila své síly a vyhlásila bojkot novinářům. To vše kvůli dokumentu BBC

V posledních letech se spekulovalo o tom, že spolu William a Harry nevycházejí, což princ Harry v roce 2019 zřejmě i potvrdil, když řekl, že s princem... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Královská rodina je ve válce s BBC kvůli připravovanému dokumentu o vztazích mezi princem Harrym a princem Williamem, uvedl deník Daily Mail s odvoláním na královský zdroj. Zdroj uvedl, že Buckinghamský palác zuří, že stanice odmítla královské rodině umožnit zhlédnout dokument s názvem The Princes and The Press (Princové a tisk), který tvrdí, že vévoda z Cambridge a vévoda ze Sussexu instruovali své PR týmy, aby proti sobě v britských médiích nastrčili pomluvy.Zasvěcený zdroj tvrdí, že tři vysoce postavení členové královské rodiny - královna Alžběta II. a princ Charles, následník trůnu, a princ William, druhý v pořadí na trůn, pohrozili, že pokud BBC dokument odvysílá, ukončí spolupráci s tímto médiem.Daily Mail píše, že pokud stanice neodstraní „nepravdivá“ tvrzení o princi Harrym a princi Williamovi, tři vysoce postavení členové královské rodiny, stejně jako další členové královské rodiny, už s BBC nebudou mluvit.Vztahy mezi bratrySpekulace o neshodách mezi princem Harrym a princem Williamem začaly kolem roku 2018. Podnítilo je rozhodnutí prince Harryho a Meghan Markleové odstěhovat se z Kensingtonského paláce, kde sídlí velká část rodiny, a také jejich rozhodnutí separovat se od charitativní nadace, kterou Harry a William založili.V rozhovoru z roku 2019 princ Harry zprávy o neshodách zřejmě potvrdil a uvedl, že svého bratra miluje, ale poznamenal, že se vydali každý jinou cestou. Předpokládá se, že vztahy mezi oběma bratry se výrazně zhoršily po 8. lednu 2020, kdy princ Harry a Meghan Markleová oznámili své rozhodnutí vzdát se svých povinností jakožto starší členové rodiny, aby se osamostatnili. Zprávy uvádějí, že princ William ani další vysoce postavení členové královské rodiny nebyli o tomto kroku předem informováni a dozvěděli se o něm ze zpráv.Vztahy mezi nimi prý klesly na rekordní minimum letos v březnu, kdy Sussexovi poskytli rozhovor Oprah Winfreyové, v němž vznesli několik skandálních obvinění na adresu královské rodiny. Princ Harry řekl, že jeho otec a bratr jsou „uvězněni“ v královském systému, zatímco Meghan Markleová obvinila Buckinghamský palác, že o nich šíří nepravdy, a naznačila, že jeden z členů rodiny je rasista. Princ Harry zároveň poznamenal, že svého bratra „miluje“ až za hrob.Britská média na začátku tohoto roku informovala, že bratři úspěšně bojovali za odstranění obvinění o jejich vztahu v dokumentu z produkce ITV s názvem Harry And William: What Went Wrong? (Harry a William: Co se pokazilo?) Ve filmu královští znalci tvrdili, že princ William a jeho PR pracovníci vypustili příběh o duševním zdraví prince Harryho.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

