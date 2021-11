https://cz.sputniknews.com/20211121/kreml-okomentoval-fotografii-erdogana-s-mapou-turkickeho-sveta-a-uzemi-sibire-16586014.html

Kreml okomentoval fotografii Erdogana s mapou „turkického světa“ a území Sibiře

Turečtí partneři Ruska rozvíjí myšlenku turkické jednoty a je to normální, ale v Kremlu litují, že na mapě není velká červená hvězda v centru turkického světa... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Těmito slovy Peskov okomentoval fotografii tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s mapou turkického světa, do kterého byla zařazena značná část území Ruska, včetně Sibiře.Mapa „turkického světa“Předseda nacionalistické Strany národního hnutí Turecka Devlet Bahceli tureckému prezidentovi Recepu Erdoganovi věnoval mapu turkického světa, která zahrnuje také značnou část Ruska.Fotografie Erdogana a Bahceliho s mapou byla zveřejněna na Twitteru nacionalistické Strany národního hnutí Turecka.Do „turkického světa“ podle verze Bahceliho spadá část regionů jihu Ruska, východní Sibiř a také Balkán, Ázerbájdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang a také část území Mongolska a Íránu.12. listopadu v Istanbulu proběhl summit Rady spolupráce turkických států (Turkická rada), který rozhodl o změně názvu na Organizaci turkických států. Byla také schválená Koncepce turkického světa na období do roku 2040. Do složení organizace patří Ázerbájdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Turecko a Uzbekistán, jako pozorovatelé se účastní Turkmenistán a Maďarsko.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

