„Lidé čekají klidně hodiny.“ Primátor Hřib ukázal pražskou frontu na očkování

„Takhle běžně vypadá fronta zájemců o očkování na Chodově. Ve frontě lidé čekají klidně hodiny. Není to ale nutné! Upozorňuji, že v očkovacím centru na Vyšehradě je úplně volno a můžete jít na řadu hned. Očkuje se tady i bez registrace. K dispozici jsou jednodávkové vakcíny Janssen nebo dvoudávkové vakcíny Comirnaty (Pfizer),” píše Hřib a dodává, že na Vyšehradě take funguje víkendový provoz a v neděli se očkuje do 20:00.