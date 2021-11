https://cz.sputniknews.com/20211121/maresovi-vyrazili-do-teplych-krajin-nastavajici-rodice-se-pochlubili-zamilovanym-snimkem-16586939.html

Marešovi vyrazili do teplých krajin. Nastávající rodiče se pochlubili zamilovaným snímkem

Podzim u nás řádí na plno – dny jsou sychravé, studené a sluníčka si také moc neužijeme. Leoš a Monika Marešovi se tak rozhodli, že si dopřejí pořádnou dávku... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Když se řekne prodloužený víkend, mnoho z nás si představí chatu, návštěvu rodiny či přátel. Moderátor Leoš Mareš považuje však za prodloužený víkend návštěvu Malediv, minimálně to tak vypadá z fotografie a popisku.A jak reagovali jejich sledující? „A já jdu žehlit (jako vždy o víkendu), holt někdo Maledivy a někdo prkno s horou prádla po dětech. Krásně si to užijte,“ vzkázala jim jedna z uživatelek.Dalším se pak Maledivy velmi zamlouvaly. „Sotva se mě manžel ptá, co bych chtěla tenhle víkend dělat, vyskočí na mě tenhle nápad.“ Někteří pak žertovali i ohledně počasí. „Koukám, že počasí jako u nás.“Soudě podle některých reakcí má Leoš sledující, kteří mají smysl pro humor: „To vypadá jako na Mácháči. Užívejte, brouci.“Také Monika zveřejnila pár fotek z dovolené. Ačkoliv se s manželem Leošem těší na prvního společného potomka, Monika příliš fotek, kde by bylo vidět její bříško, nedává. Fanoušci se tak budou muset spokojit s fotkou v šatech zezadu.A jak si Marešová těhotenství užívá? V současné době se nachází v šestém měsíci těhotenství. Celebrita médiím popsala, jak období prožívá. První měsíce Monika trpěla nevolnostmi, momentálně je to už lepší.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

