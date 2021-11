https://cz.sputniknews.com/20211121/marikova-zautocila-na-schillerovou-kvuli-neockovanym-sama-vsak-pry-siri-neduveru-v-ockovani--16591225.html

Maříková zaútočila na Schillerovou kvůli neočkovaným. Sama však prý šíří nedůvěru v očkování

Maříková zaútočila na Schillerovou kvůli neočkovaným. Sama však prý šíří nedůvěru v očkování

Poslankyně SPD Karla Maříková v pořadu Partie Terezie Tománkové vřele oponovala ministryni financí v demisi Aleně Schillerové kvůli jejím slovům o tom, že... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-21T18:19+0100

2021-11-21T18:19+0100

2021-11-21T18:19+0100

česko

foto

alena schillerová

karla maříková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1057/54/10575455_0:377:1000:940_1920x0_80_0_0_6da9e9dc52d9b8f01f636636f910e965.jpg

Maříková takový výrok považuje za „vrchol arogance politika“. Zkritizovala různá protipandemická opatření, která nynější vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) za dobu epidemie zavedla.Následně se opřela do šéfky finančního resortu.„Pokud tady ministryně financí Schillerová říká, že chtějí znepříjemňovat život neočkovaným, je to vrchol arogance politika, který je placený z peněz jak těch očkovaných, tak neočkovaných. To by si nikdy neměl dovolit říct,“ padlo od poslankyně SPD na adresu ministryně, která byla hostem první části Partie.Maříková rovněž připomněla, že testování stálo miliardu měsíčně.Kromě toho Maříková vyzdvihla, že některá nařízení později zrušil Nejvyšší správní soud, což v lidech vyvolalo nedůvěru v opatření.„Pokud vláda vydá opatření, že se třeba ve firmách budou testovat jen neočkovaní, je diskriminační. Je tu skupina právníků, kteří podávají trestní oznámení, a soudy jsou zahlcené. Lidé nemají důvěru,“ doplnila.Domnívá se, že vakcíny, které se používají, neprošly řádným testováním.Za svůj postoj to Maříková schytala od svých poslaneckých kolegů.„Děláte velmi špatnou službu tomu, abychom dokázali situaci zvládnout. Říkáte, jak je potřeba situaci změnit, a sama šíříte nedůvěru v očkování,“ vytkl Maříkové místopředseda ODS a možný budoucí ministr dopravy Martin Kupka.Poslanec hnutí ANO Jiří Mašek, který je povoláním lékař, své překvapení neskrýval.„Divím se, že kolegyně argumentuje tak, jak argumentuje. Tímhle tomu fakt nepomáháš. Promiň, Karlo,“ pronesl na adresu poslankyně SPD.Zmiňme, že mezi hosty dnešní Partie Terezie Tománkové byla ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která uvedla, že neočkovaní ohrožují zodpovědnou očkovanou část populace.Zastánkyní povinného očkování však ministryně není.„Jsem dlouhodobě proti povinnému očkování. Navíc u nás by to znamenalo legislativní změnu. Troufnu si říct, že by to mohl být dvouletý cyklus, než by u nás něco takového bylo schváleno, a na to nemáme čas,“ řekla Schillerová v Partii.„Jsem a byla jsem ale pro restrikci neočkovaných. Je to znepříjemnění života neočkovaných, ale na druhé straně oni ohrožují zbytek zodpovědné populace, nás, co jsme se nechali naočkovat. Na jednotkách JIP končí především neočkovaní, ti nám zahlcují nemocnice. Až když jsou tváří v tvář té realitě, mění názor,“ dodala.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, alena schillerová, karla maříková