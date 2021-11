https://cz.sputniknews.com/20211121/migracni-krize-polsko-je-pripraveno-zavrit-hranici-s-beloruskem-16585329.html

Migrační krize: Polsko je připraveno zavřít hranici s Běloruskem

Polsko nevylučuje možnost zavření hranice s Běloruskem kvůli migrační krizi, prohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki po schůzce s estonskou premiérkou... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

„Zvažujeme kroky ve sféře vážnějších ekonomických sankcí, včetně zavření polsko-běloruské hranice ze strany Polska,“ řekl Morawiecki.Polský premiér přitom doufá, že běloruská vláda vyřeší krizi a pošle migranty domů. „Chceme poskytnout šanci Lukašenkovi (běloruský prezident Alexandr Lukašenko), aby udělal krok zpátky a vrátil migranty do zemí, odkud pocházejí. V první řadě jsme zavřeli přechod v Kuźnici,“ řekl.Uzavření železničního přechoduPolsko zatím neschválilo rozhodnutí o uzavření železničního hraničního přechodu Kuźnica na hranici s Běloruskem, řekl v neděli polský vládní mluvčí Piotr Müller novinářům.Hraniční přechod Kuźnica byl zavřen před deseti dny z iniciativy polské strany kvůli migrační krizi. V jeho blízkosti se shromáždilo velké množství migrantů, kteří se pokoušeli útokem se dostat na polské území. Ve čtvrtek dalo Polsko Bělorusku ultimátum, že zavře hraniční přechod v Kuźnici, když se situace nezlepší do 21. listopadu.Na hranici mezi Běloruskem a Polskem se za posledních několik týdnů shromáždilo několik tisíc migrantů v naději se dostat do zemí EU. Polská vláda posílila ochranu hranic, přesunula tam vojáky a brání pokusům nelegálních migrantů o překročení hranice. Obviňuje Minsk z migrační krize. Bělorusko všechna obvinění popírá a prohlašuje, že Polsko násilně vyhošťuje migranty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

