„Naše děvčata si uvědomila, že síla hry je v nich.“ Trenér Pacina o historickém postupu na olympiádu

Ženský hokej má v Česku poměrně dlouhou historii. První ženské týmy začaly vznikat v 80. letech a ligová soutěž se v Československu hraje od roku 1985. Od roku 1993 se české hokejistky třikrát účastnily mistrovství Evropy, ze kterých si vždy odvezly medaile. Od roku 2016 česká reprezentace pravidelně nastupuje v nejvyšší divizi mistrovství světa. Minulý týden české hokejistky poprvé postoupily na Zimní olympijské hry, které se v roce 2022 konají v Pekingu. Vítezství 5:1 nad Maďarskem v Chomutově posunulo národní reprezentaci na novou světovou úroveň. Český tým připravoval uznávaný hokejový odborník, špičkový dovednostní kouč Tomáš Pacina, jenž ženskou reprezentaci vede od léta 2020 a který je znám prací se superhvězdami, jako jsou Sidney Crosby či Jarome Iginla.České hokejistky si poprvé vybojovaly právo na účast na olympijských hrách. V čem spočívá tajemství úspěchu? Proč se to povedlo až letos?Tomáš Pacina: Největší úspěch je v tom, že naše ženy, naše děvčata si uvědomila, že síla hry, síla týmu je v nich. Nezávisí to na nikom jiném. Musí převzít plnou odpovědnost za svůj výkon. To se jim neuvěřitelně podařilo. Hrály krásný světový hokej pod největším tlakem a očekáváním. Ukázaly světu, že jsou světové mužstvo, které umí hrát za jakýchkoliv okolností.Co očekáváte od účasti na Zimních olympijských hrách 2022? Jaké umístění budete považovat za úspěšné?Očekávání mám stejné jako od mistrovství světa. Ted´ jsme se posunuli mentálně, emocionálně, fyzicky, herně. Vyspěli jsme a zlepšili jsme se. Mám stejná očekávání, že za příští tři měsíce se znovu posuneme někam dál a znovu se zlepšíme jak ve fyzické přípravě, tak v herním projevu. Co se týče výsledku, my se nekoncentrujeme na výsledky, ale na proces. Ten proces je připravit se co nejlépe na první zápas proti Číně a pak se připravit na dalšího soupeře. Nedáváme výsledek turnaje jako cíl, ale proces, kterým procházíme každý den od tréninku na ledě, na suchu až po oddechový čas.Může se ženská reprezentace umístit lépe než ta mužská?Tyto dvě věci bych vůbec nepřirovnával. Myslím si, že pořád ve společnosti hledáme rozdíly mezi ženami a muži. Máme mnohem víc společných věcí než těch, co nás rozdělují. Mužský turnaj má úplně jinou historii, ženský turnaj se hraje od roku 1998. Nerad bych to srovnával, protože kontext soutěží a mužstev je zcela jiný. Mužské mužstvo má za sebou mnoho titulů mistrů světa, olympijské vítězství. Ženské mužstvo se teprve kvalifikovalo poprvé na olympiádu. Srovnání by nebylo férové ani pro muže, ani pro ženy.Ženský hokej je zpravidla zastíněn tím mužským. Mohla by kvalifikace ženského týmu na olympiádu tuto situaci změnit? Přispěje to podle Vás k růstu obliby a rozvoje ženského hokeje v České republice?Určitě. V každém případě získá větší povědomí nejen u sportovců, ale také u lidí, kteří nevěděli nic o ženském hokeji. Nevím, jestli dojde k nárůstu. Většinou to tak bývá, že po úspěchu přijde nárůst. Mladé holky se cítí inspirovány výkonem národního mužstva a chtějí zkusit ten stejný sport. S tím se asi dá počítat. S tím, že mužský hokej zastiňuje ženský hokej, taky úplně nesouhlasím. Myslím si, že naše holky a ženy si musí uvědomit, že je to zase na nich a jejich výkonech, na tom, jak se budou projevovat.V kvalifikačních zápasech se Váš tým prosadil vysokou efektivitou v útoku (24 vstřelených branek oproti 2 inkasovaným brankám). Je právě aktivní útok stylem české ženské reprezentace?Je to tak. Aktivní útok, všech pět hráček útočí. Je to samozřejmě z moderního hokeje, jak se hraje NHL. Stejně tak Tarasov učil ruský hokej před 50 – 60 lety.Jak hodnotíte současnou úroveň svých budoucích soupeřů na olympiádě?V ženském hokeji na olympiádě jsou jednotlivé týmy velice vyrovnané a silné. Trenéři jsou velice erudovaní a zkušení, mají dobře koučováné týmy. Kanada a Amerika jsou trochu odskočené. Pak Finsko, Rusko, Švýcarko a dolů Švédsko, Česká republika, Dánsko, tak jsou velice vyrovnané. Kdokoliv může kdykoliv zvítězit.Existují nějaká specifika práce v ženském hokejovém týmu? Jeden ruský odborník svou trenérskou práci v ženském týmu ragby komentoval slovy, že v ženském týmu je na prvním místě psychologická práce. Podle jeho slov, jakmile si trenér nevšimne nového účesu sportovkyně, trénink se nepovedl. Je to pravda?Trénuju ženský hokej čtyřiadvacet let. Souhlasím s tímto trenérem, že na prvním místě je psychologická práce. Ale to by mělo být i u chlapských sportů, i u mužů, protože z mentálního nastavení všechno začíná. Proto by to nemělo být jen u žen, ale i u mužů. To, že se trénink nemusí povést, pokud si nevšimnu účesu, s tím vůbec nesouhlasím. To je naprosto přehnané.Pokud byste dostal nabídku na trénování mužského týmu, jak byste se zachoval?Tak, jako jsem se zachoval vždy. Samozřejmě mužské týmy jsem trénoval úplně stejně jako ženské týmy. Pro mě je to práce s lidmi, jak už jsem říkal. Nerozděluju ženy a muže. Pro mě jsou to lidi. Ano, máme svá specifika. Na druhou stranu máme daleko víc věcí, které máme stejné a podobné, než které máme rozdílné. Rád se koncentruju na věci, které máme stejné a podobné, než na ty, co nás rozdělují.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

