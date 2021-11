https://cz.sputniknews.com/20211121/ni-uverejnil-rating-ruskych-plovoucich-rakvi-nebylo-to-objektivni-16583185.html

NI uveřejnil rating ruských „plovoucích rakví". Nebylo to objektivní

Nejnebezpečnější sovětské nebo ruské ponorky. Zní to atraktivně, že? Avšak při čtení podobných antiratingů máme vzít do úvahy dvě věci.

názory

rusko

zbraně

námořnictvo

ponorka

Americký magazín The National Interest uveřejnil v těchto dnech rating nejhorších sovětských a ruských ponorek. Avšak různé hitparády vojenské techniky – to je velmi subjektivní věc. Pokusím se odpovědět autorovi článku s pomocí, jak se mi zdá, objektivnějších důkazů.Pozdní odchod do důchodu ponorek NovemberPrvní ponorka, o které se praví v článku, je z projektu 627, na Západě jí říkají November. NI poukazuje na vážné problémy s bezpečností a na velké riziko havárie.Za prvé do třídy Novenber patří ponorky dvou projektů, 627 a 627A. V rámci prvního byla postavena jediná a v podstatě experimentální ponorka Leninskij komsomol, která se v roce 1958 stala první sovětskou atomovou ponorkou, a sloužila až do roku 1989, což je velmi pozdní „odchod do důchodu“. Totéž se dá říct o prvních sériových ponorkách projektu 627A. V rámci tohoto projektu bylo postaveno 12 ponorek, které rovněž sloužily do konce osmdesátých a začátku devadesátých let.Ano, byly havárie, přece jde o ponorku, a ne pohovku. Havárie jsou často vůbec nevyhnutelné při zavedení nových technologií. Tím spíš, když jde o takový typ plavidel, vždyť je to v podstatě ponorka s jadernou elektrárnou na palubě. V roce 1970 se potopila jedna z prvních atomových ponorek projektu 627A Kit, K-8. Byla to první havárie atomových ponorek v sovětském loďstvu.Sovětský svaz vychází do světového oceánuNa druhém místě v antiratingu magazínu NI je atomová ponorka druhé generace projektu 671RT Sjomga (podle klasifikace NATO Victor-II). Sovětské ponorky druhé generace byly skutečně hlučnější než americké. Zaostávání v tichosti se zachovalo i nadále. Jisté parity bylo dosaženo jenom v prvních letech 21. století, když ruské loďstvo dostalo ponorky čtvrté generace.Neznamená to ale, že se jedna z nejvydařenějších sovětských ponorek projektu 671RT dá považovat za špatnou. Sedm ponorek z daného projektu vykonávalo službu v letech 1972-1996, tedy 28 let. Nejde ale ani o to. Na těchto ponorkách byly otestovány na tu dobu nejmodernější zbraně, torpéda řízená na dálku a raketová torpéda určená k zásahu ponorek a lodí na velké vzdálenosti. Právě s ponorkami projektů 671 a 671RT sovětské loďstvo suverénně vyplulo do světového oceánu.Nebezpečný a tichý „lovec“Půjdeme ale dál. NI připomíná moderní nejadernou ponorku projektu 677 Lada, pro kterou se nepodařilo dopracovat zařízení nezávislé na vzduchu, jež by umožnilo ponorce fungovat bez přímého přísunu vzduchu z atmosféry. Tohle podle mínění autora antiTOP žebříčku stačí k zařazení Lady do jeho seznamu.První ponorky projektu 677 se neplánovalo vybavit energetickým pohonem nezávislým na vzduchu, tento přechod se očekával během sériové výroby ponorky. Hlavní problémy, které bohužel byly, se týkaly hlavního elektrického motoru.Nízkorychlostní motor měl zajistit nehlučnou plavbu ponorky nad a pod vodou v celém rozsahu rychlostí. Ruský průmysl nevyráběl předtím tyto motory, takže jejich dopracování velmi citelně přesáhlo rámec plánovaných termínů. Nakonec ale byly všechny problémy s přední ponorkou Sankt-Peterburg překonány, a byla zařazena do flotily. Současně byla spuštěna výroba menší série ponorek daného projektu.Tato ponorka byla pro ruské loďstvo dost revoluční, měla nový jediný motor (a nikoli různé pro režim nad vodou a pod vodou), konstrukci z jednoho a půl trupu (tedy tišší než s dvěma trupy), a nakonec hydroakustickou stanici s velmi výkonnými anténami na přídi a bocích trupu. Podle názoru četných analytiků může být ponorka tohoto projektu velmi nebezpečný a velmi tichý lovec. Zkratka, ani tady NI netrefil cíl.Postrach lodí a obyčejných ponorekK-278 Komsomolec projektu 685 Plavnik byl rovněž uveden v populárním magazínu jako jedna z nejhorších ponorek sovětského loďstva. Ale nedá se s tím souhlasit.Ano, 7. dubna 1989 zůstane navždy černým dnem pro loďstvo. Tenkrát vypukl na palubě této ponorky požár, vznikly problémy s evakuací námořníků, v důsledku čehož zahynulo 42 členů posádky.A přece jen byl Komsomolec unikátní ponorka. Speciální konstrukce a titanový trup zajistily hloubku ponoření nedosažitelnou pro soupeře. Umožnilo to, aby zůstal neviditelný pro lodě a jakékoli obyčejné ponorky. Kromě toho se na této ponorce konaly zkoušky nejmodernějších torpéd a raketových torpéd, jež byly později zařazeny do výzbroje všech ponorek třetí generace.Havárie na minách v roce 1941A nakonec se na konec tohoto žebříčku dostaly ponorky projektu třicátých let P-1 Pravda. Tady by se asi dalo souhlasit s negativním hodnocením, ponorka měla skutečně chyby a malou hloubku ponoření. Ponorky IV. série (P-1 Pravda byla přední ponorkou série) byly vyvinuty pro akce spolu s loděmi, a obrysem trupu v mnohém připomínala torpédoborce.Pokus o vývoj ponorky pro úspěšné aktivity jak nad vodou, tak pod vodou, plus absence zkušeností u „mladého“ sovětského konstruování ponorek, způsobily vznik nepodařeného projektu. Avšak všechna čest velení vojenského loďstva oné doby, které nepřijalo ponorky IV série do bojové sestavy loďstva, ale používalo je v mírové době pro cvičení, Ve válečné době sloužila ponorka P-1 Pravda včetně jako transportní plavidlo a vybuchla na minách v roce 1941.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

