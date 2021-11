https://cz.sputniknews.com/20211121/policie-v-bruselu-proti-protestujicim-pouzila-slzny-plyn-16589252.html

Policie v Bruselu proti protestujícím použila slzný plyn

Policie v Bruselu proti protestujícím použila slzný plyn

Belgická policie proti účastníkům protestu v Bruselu použila slzný plyn, demonstranti v reakci začali stavět barikády. Z místa událostí o tom informuje... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-21T16:30+0100

2021-11-21T16:30+0100

2021-11-21T16:30+0100

svět

protestní akce

belgie

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/16589227_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_fa5a36a073b6d6f80068ca21a8f60bab.jpg

Akce, kterou schválily místní úřady, začala u Severního nádraží belgického hlavního města. Podle místní policie do ulic Bruselu vyšlo asi 35 tisíc lidí.Kvůli protestní akci se ve městě tvoří silné dopravní zácpy, policie musela uzavřít hned několik ulic a tunelů v centru města.Účastníci akce zejména kritizují používání takzvaného koronavirového certifikátu, bez kterého se Belgičané nyní nedostanou do restaurací, sportovních klubů ani do kin. V nejbližší době chtějí úřady používání certifikátů rozšířit.Belgické úřady minulou středu zpřísnily omezující opatření proti šíření covidu-19. Znovu lidé musí nosit roušky ve všech vnitřních prostorech (kromě škol). Také úřady nařídily přeřazení zaměstnanců na home office minimálně na čtyři dny týdně. Byly také zrušeny firemní akce.Navíc Belgičané mohou dostat posilující dávku vakcíny proti koronaviru. Tato kampaň by měla začít v březnu nebo dubnu příštího roku.Covid-19 v BelgiiV současnosti Belgie zažívá čtvrtou vlnu covidu-19. Počet nakažených denně převyšuje deset tisíc případů. Průměrně se každý týden počet nemocných zvyšuje o 20 procent. Do nemocnic se každý den dostává přes 200 lidí. Celkově je aktuálně v nemocnicích přes 2 500 lidí, na jednotkách intenzivní péče je 500 nakažených.Aktuálně v zemi denně umírá asi 23 lidí na covid-19 (růst 9 % ve srovnání s minulým týdnem). V Belgii je zcela očkováno asi 87 procent dospělých.V Belgii lidé při návštěvě restaurací, sportovních klubů a zábavních center potřebují certifikát o očkování proti covidu-19, negativní výsledek PCR testu nebo potvrzení o prodělané nemoci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211121/ctvrta-davka-vakciny-podle-kandidata-na-ministra-zdravotnictvi-valka-to-neni-vylouceno-16583788.html

https://cz.sputniknews.com/20211121/za-sobotu-odhalily-laboratore-pres-14-tisic-novych-pripadu-covidu-19-jde-o-nejvyssi-vikendove-cislo-16582377.html

belgie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protestní akce, belgie, koronavirus