https://cz.sputniknews.com/20211121/rusko-predstihlo-usa-ve-sfere-hypersonickych-technologii-rekl-americky-general-16584678.html

Rusko předstihlo USA ve sféře hypersonických technologií, řekl americký generál

Rusko předstihlo USA ve sféře hypersonických technologií, řekl americký generál

USA nepokročily v hypersonických technologiích tak, jako Rusko a Čína, prohlásil náměstek šéfa kosmických operací USA David Thompson. 21.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-21T16:20+0100

2021-11-21T16:20+0100

2021-11-21T16:20+0100

svět

usa

rusko

zbraně

hypersonická střela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1063/97/10639785_0:2:3304:1861_1920x0_80_0_0_de0a23dd4e8dbedb8fcf35e03c0cb983.jpg

„Nejsme tolik pokročilí jako Číňané nebo Rusové v oblasti hypersonických projektů,“ cituje Politico Thompsonova slova, která pronesl na bezpečnostním fóru v Halifaxu.V novinovém interview Thompson poznamenal, že kosmické síly USA pracují na „zjištění typu satelitní skupiny,“ kterou země potřebuje pro monitoring hypersonických raket. Podle jeho slov je to „nová výzva“.Rusko je dnes jediná země na světě, jež má hypersonické rakety připravené plně nebo částečně k boji. V ruských ozbrojených sílách nesou zkušební bojovou službu letecké systémy Kinžal s hypersonickou raketou, konají se zkoušky hypersonické rakety Cirkon, nesou bojovou službu strategické rakety s hypersonickým „kluzákem“ Avangard.Bezmocné americké letadlové loděAmerické letadlové lodě mají zranitelné místo, které je činí bezmocnými proti ruským a čínským raketám. V článku pro The Wall Street Journal o tom píše kapitán amerického vojenského námořnictva ve výslužbě Jerry Hendrix.Autor upozorňuje na to, že současné kapacity amerických bojových lodí jim nedovolí zasadit údery na pobřežní cíle v případě jejich obrany. Aby USA mohly konkurovat Číně a Rusku, potřebují zvýšit dolet, míní kapitán.„Čína a Rusko mají dnes účinné bojové prostředky, jež značně komplikují, nebo vůbec vylučují možnost přístupu letadlových útvarů k cílům na souši,“ přiznává Hendrix. Nedokážou se přiblížit k pobřeží na vzdálenost menší 1 800 km, což ho činí nepřístupným pro stíhací letouny F/A-18.Hendrix má za to, že když se v nejbližší době neobjeví na palubách letadlových lodí pilotované nebo bezpilotní letouny o velkém doletu, nedokážou americké oddíly letadlových lodí vyvinout značný vliv na zdržování Ruska a Číny.Americký portál Defense One poznamenal, že ruská armáda je v nejlepší kondici za poslední desetiletí, a že prohloubení strategické koordinace Moskvy a Pekingu podkopává převahu Washingtonu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, rusko, zbraně, hypersonická střela