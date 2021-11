https://cz.sputniknews.com/20211121/s-covidem-se-musime-naucit-zit-podle-prymuly-omezeni-potrvaji-jeste-minimalne-pul-roku-16587215.html

„S covidem se musíme naučit žít." Podle Prymuly omezení potrvají ještě minimálně půl roku

„S covidem se musíme naučit žít.“ Podle Prymuly omezení potrvají ještě minimálně půl roku

Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v pořadu Partie na CNN Prima News nevyloučil, že ještě minimálně šest měsíců budou opatření platit. 21.11.2021

Domnívá se, že vláda přišla s opatřeními, i když správnými, pozdě, protože se nedělala podle predikcí, ale až když jsou denní čísla nakažených rekordní.„Nastavená jsou (opatření) správně, nicméně nejsou dostatečná na to, aby dokázala zastavit ten obrovský nápor, který tady je, a určitě nejsou přijatá včas. Akcelerace je obrovská, opatření měla být přijata před 14 dny,“ vyzdvihl.Podotkl, že se lidé musí s covidem naučit žít.Co se týče regionálních rozdílů v situaci, Prymula upozornil na to, že v tuto chvíli se začíná plnit část nemocnic zejména na Moravě, ale v Čechách je to výrazně lepší.Epidemiolog se vyslovil i k možnosti zavedení povinného očkování.„Už před řádkou let jsme řekli, že nepůjdeme cestou dalších povinných očkování,“ podotkl Prymula.Zkušený odborník se vyslovil i k možnosti zavedení dalších lockdownů.„Vidíme nálož, která vzniká v dny, kdy se příliš netestuje, tedy o víkendu. Lockdownu se teoreticky můžeme vyhnout, ale znamená to zavést cílená opatření. Například zamezit případným kontaktům, dochází k přenosům i mezi očkovanými,“ podotkl bývalý ministr zdravotnictví.Zde ale zmiňme, že dříve tento týden Prymula v pořadu Nový den na CNN Prima News varoval, že nelze vyloučit lockdown, a to vzhledem k závažnosti situace.„Nechci předjímat, jestli bude lockdown, za určitých podmínek být může. Dá se tomu ale předejít. Každý z nás musí pochopit, že nemáme být natěsno v kontaktu s lidmi,“ vysvětlil epidemiolog.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

