Schillerová není pro povinné očkování. Těm neočkovaným ale vzkazuje, že ohrožují zbytek populace

Hosty dnešní Partie Terezie Tománkové byli ministryně financí Alena Schillerová (ANO), místopředseda lidovců Jan Bartošek a bývalý ministr zdravotnictví Roman... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle Schillerové neočkovaní ohrožují zodpovědnou očkovanou část populace. Zastánkyně povinného očkování však ministryně není. „Jsem dlouhodobě proti povinnému očkování. Navíc u nás by to znamenalo legislativní změnu. Troufnu si říct, že by to mohl být dvouletý cyklus, než by u nás něco takového bylo schváleno, a na to nemáme čas,“ řekla Schillerová v Partii.Obdobný názor vyjadřoval i Bartošek. „Očkování je cesta, ale nikoliv povinné. Lockdown nikdo nechce a uděláme vše, aby nenastal. Ti, kteří se nechtějí očkovat, musí převzít zodpovědnost za své chování. Máme zde řešení, které je finančně přijatelné – očkování. Zpřísnění opatření jde k tomu, že se lidé nechají očkovat. Jasně se ukazuje, že ti, kteří se neočkují, zatěžují zdravotní systém,“ objasnil.Podle Prymuly měla být přijata opatření mnohem dříve. „Nastavená jsou správně, nicméně nejsou dostatečná na to, aby dokázala zastavit ten obrovský nápor, který tady je, a určitě nejsou přijatá včas. Akcelerace je obrovská a měla být přijata před 14 dny,“ prohlásil epidemiolog. Protiepidemická omezení budou podle jeho odhadu trvat ještě minimálně půl roku.Povinné očkováníCo se týče očkování, pak v rozhovoru pro Blesk připustil kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek, že pro některé bude nutná i čtvrtá dávka vakcíny. Kromě toho uvedl, že třetí dávkou se asi postupně budou muset naočkovat všichni. I on, stejně jako Schillerová, ale povinné plošné očkování odmítá.Povinné očkování je však aktuálním tématem u našich sousedů. Například Rakousko zavedlo tuto povinnost od února příštího roku. Na Slovensku se mluví o povinném očkování seniorů. Baví se o tom premiér s právníky a také ministryní spravedlnosti Marií Kolíkovou. Cestou ven z koronavirové pandemie by podle premiéra mohlo být zavedení povinného očkování pro lidi nad 65 let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

