Vánoční strom pro Staroměstské náměstí míří do Prahy. Dorazí z Jizerských hor

Letošní hlavní výzdoba vánočních trhů na Staroměstském náměstí do Prahy dorazí ze soukromé zahrady v Dolní Černé Studnici na Jablonecku. Smrk z Jizerských hor... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Smrk na letošní Vánoce Praze nabídli manželé Kozderkovi z Jablonecka. Poražení předcházela několikadenní příprava, protože rostl v nepřístupném terénu.Druhý strom bude podle něj rozřezán na palivo.Předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy Tomáš Jílek novinářům řekl, že letos bylo vybíráno z 35 stromů.Cesta do PrahySmrk nyní čeká přes 80 kilometrů dlouhá cesta na Staroměstské náměstí, jeho osud však Vánocemi neskončí.Pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr uvedl, že Praha nechce zbytečně kácet stromy, proto se vybírá ze stromů, které by stejně musely jít k zemi.Vánoční smrk bude odzdoben na Tři krále, větve poputují do pražské zoo a kmen do střední odborné školy.Pokácení stromu měl na starosti mistr České republiky v kácení stromů Jiří Vorlíček, strom byl po celou dobu jištěn jeřábem. Nejprve bylo nutné se zbavit spodní části větví a podle šablony strom připravit tak, aby byl bez dalších úprav usazen na Staroměstském náměstí.Dřevorubec také před naložením na tahač označil stranu smrku, která bude mířit k orloji. „Až ho budou z pondělka na úterý stavět, tak to budou mít zjednodušené, protože za umělého osvětlení se to ne vždycky dobře trefuje,“ uvedl Vorlíček.Vánoční trhy v ČeskuAdvent a vánoční čas se nezadržitelně blíží, vždyť první svíčku na adventním věnci zapálíme již příští neděli. Přípravy vánočních trhů, které jsou populární napříč generacemi, provází však podobně jako loni kvůli covidu nejistota.Brněnské vánoční trhy začínají za týden a organizátoři hodlají udělat vše pro to, aby se trhy uskutečnily a byly pro návštěvníky co nejbezpečnější.Vánoční strom na náměstí Svobody i Zelném trhu se rozsvítí příští pátek už dopoledne.V Břeclavi, Hodoníně, Mikulově nebo Vyškově se vánoční stromy rozsvítí o první adventní neděli 28. listopadu, v Břeclavi k tomu chystají andělskou lightshow a loutkové divadlo.U lidí je oblíbené i vánoční kluziště. V Ostravě lidé nepřijdou o tyto radovánky ani letos. Výstavba ledové plochy pro Ostravské Vánoce už začala, ale nikoli na Masarykově náměstí, kde tradičně stála. Poprvé ale kluziště bude stát jinde – na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Poprvé si můžete jít zabruslit 27. listopadu. V provozu má být denně od 10 do 20 hodin až do 2. ledna 2022.Co se týče kluziště, v hanácké metropoli se budou lidé muset bez něj obejít. Oblíbené vyhlídkové kolo však v Olomouci chybět nebude. Chybět nebude ani historický kolotoč a Ježíškova dílna. Novinkou bude zvláštní stánek s vyhlídkou na střeše.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

