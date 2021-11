https://cz.sputniknews.com/20211121/vedci-odhalili-pach-tela-ktery-rozciluje-zeny-ale-uklidnuje-muze-16580053.html

Vědci odhalili pach těla, který rozčiluje ženy, ale uklidňuje muže

Vědci odhalili pach těla, který rozčiluje ženy, ale uklidňuje muže

Vědci odhalili, že hexadecanal, který je pravidelně vylučován člověkem, má na muže a ženy různý vliv. Informuje o tom článek zveřejněný v časopise Science... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-21T00:08+0100

2021-11-21T00:08+0100

2021-11-21T00:08+0100

věda a technologie

věda

ženy

muži

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/636/24/6362414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465ac2df108a4dd75e6fa55bb0ca60c3.jpg

Hexadecanal je těkavá chemická látka, která se někdy vyskytuje v lidském dechu, stolici a vylučuje se kůží. Nemá žádný zápach, ale přesto je lidmi vnímána. Eva Miskhor z Weizmannova institutu (Izrael) se domnívá, že lidé spolu s její pomocí podvědomě komunikují, ale vědcům zatím není jasné, za jakých okolností ji tělo začne vylučovat.Vědkyně a její tým chtějí zjistit, jak hexadecanal ovlivňuje lidské chování. Vybrali k tomu 67 mužů a 60 žen ve věku 21 až 34 let. Lidé měli za úkol hrát online ekonomickou hru. Před hrou byli všichni dobrovolníci požádáni, aby si přivoněli k hřebíčkovému oleji, polovině účastníků byl do oleje přimíchán hexadekanal.Hra byla nastavena tak, že se v určité chvíli začala zdát nespravedlivá. Zároveň zde byla možnost „vyhodit do vzduchu“ své protivníky s různou silou. Bylo zjištěno, že ženy, které si přičichly k hexadecanalu, se ve hře chovaly o 17,6 % agresivněji, zatímco muži reagovali klidněji o 18,4 procent.Magnetická rezonance mozku ukázala, že po hexadecanalu muži i ženy zvýšili aktivitu v částech mozku spojených s rozpoznáváním sociálních signálů. Po provokaci ve hře se však u žen zvýšila aktivita neuronů spojujících tyto oblasti s centry agrese. U mužů se aktivita těchto neuronů naopak snížila.Nyní se vědci zajímají o důvody tak odlišné reakce.Potravina na hubnutíAmerická dietoložka Trista Bestová sdělila, že užitečné vlastnosti ovesné kaše nám pomohou zhubnout.Ve světě zdravé výživy se stále diskutuje o škodlivosti sacharidů, ale podle odbornice je ovesná kaše užitečným zdrojem energie. Navíc má kladný vliv na celý organismus, počínaje jícnem a konče srdečně-cévní soustavou.Vláknina obsažená v této potravině dokáže snížit hladinu cholesterolu v krvi a pomůže udržet rovnováhu mikroelementů ve střevech.Ovesná kaše je velmi vydatná potravina, která pomůže každému získat dobrou kondici. Avšak, jak zdůraznila Bestová, jíst kaši je lépe v přírodní podobě, bez cukru a přísad.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211108/sexuolog-promluvil-o-surovine-ktera-je-nezbytna-pro-zdravi-muzu-16436162.html

https://cz.sputniknews.com/20211116/dietolozka-prozradila-ktera-potravina-nam-pomuze-zhubnout-16519015.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

věda, ženy, muži