Víkendový double Vlhové! Slovenka ovládla oba slalomy Světového poháru ve finském Levi

Víkendový double Vlhové! Slovenka ovládla oba slalomy Světového poháru ve finském Levi

Petra Vlhová vyhrála i nedělní slalom Světového poháru alpských lyžařek ve finském Levi, navázala tak na sobotní vítězství. Životní maximum ve finském... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Za Vlhovou na druhém místě nehledě na velkou chybu skončila Mikaela Shiffrinová, která za Slovenkou zaostala s mankem 0,47 sekundy, třetí místo bere Lena Dürrová (+0,78 s).Pro rodačku z Liptovského Mikuláše je to 47. pódium ve Světovém poháru. Slalom v Levi vyhrála již popáté. Za každé vítězství dostala soba, k Igorovi, Lujze, Pepi a Michalovi tak přibude další.Vlhová ovládla již dopolední první kolo, trať ji nedělala problémy, nedělala výrazné chyby a od startu do cíle zvyšovala svůj náskok.Své nejlepší umístění ve Světovém poháru v Levi vybojovala česká lyžařka Martina Dubovská, která v neděli skončila šestá. Své maximum si vylepšila o dvě pozice. I pro Dubovskou je finské středisko oblíbenou destinací, protože před dvěma lety tady poprvé pronikla do elitní desítky.Dubovská po prvním kole byla na sedmém místě, na Vlhovou ztrácela 73 setin. Druhá Češka Gabriela Capová se do finálové třicítky nedostala.Světový pohár alpských lyžařek bude pokračovat příští týden v americkém Killingtonu, kde se 27. listopadu pojede obří slalom a 28. listopadu je na programu slalom.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

