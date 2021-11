https://cz.sputniknews.com/20211121/vyzkousejte-jednoduche-domaci-chipsy-z-testovin-za-pouhych-15-minut-16579440.html

Vyzkoušejte jednoduché domácí chipsy z těstovin za pouhých 15 minut

Chcete si večer před televizí něco zobnout, ale nechce se vám jít do obchodu, nebo je už pozdě a všude je zavřeno? Nezoufejte, dnes pro vás máme recept na... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-21T07:32+0100

2021-11-21T07:32+0100

2021-11-21T07:32+0100

zdraví

těstoviny

recept

Odteď už nebudete muset před domácím kinem běžet do obchodu pro popcorn nebo chipsy a můžete si je připravovat samostatně doma.Na přípravu těstovinových domácích chipsů budete potřebovat:Jak na přípravu?Těstoviny připravte v osolené vroucí vodě podle návodu na obalu. Poté je obalte v mouce a škrobu. Rostlinný olej rozehřejte na teplotu 200 stupňů a opečte v něm těstoviny. Jakmile budou mít těstoviny zlatavou barvu, vytáhněte je, odstraňte přebytečný olej papírovým ubrouskem. Na závěr přidejte dochucovadla a koření a hotovo!Tipy, jak správně uvařit těstovinyVětšina kulinářských expertů se domnívá, že pokud uvaříte těstoviny bez olivového nebo rostlinného oleje, tak se nakonec slepí a rozvaří.Rostlinný olej navíc podle šéfkuchařů pomáhá dosáhnout struktury „al dente“, což je způsob přípravy těstovin, který se považuje za vrchol kulinářské excelence.Nesouhlasící oponenti z opačného kulinářského tábora však pokaždé trvají na svém a důrazně nedoporučují přidávat olej do vody. Vysvětlují to například tím, že pod vlivem vysoké teploty olej ztrácí své užitečné vlastnosti, ale navíc jsou těstoviny v něm vařené pak příliš „tučné“.Proč některé hospodyňky těstoviny před vařením smaží?Tento jednoduchý trik vám může pomoci připravit dokonalý pokrm i z těch nejlevnějších těstovin, které si občas můžete koupit. Pánev přitom lépe zvýrazňuje chuť takových těstovinových výrobků. Jak na to?Pro začátek je třeba rozehřát pánev, nalít do ní rostlinný olej a přidat malé množství másla. Poté postupně přidávejte nudle. Těstoviny je pak potřeba intenzivně míchat. Doslova za dvě minuty zalijte pánev vroucí vodou, přidejte sůl a potřebné koření. Vařte pod pokličkou až doměkka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

těstoviny, recept