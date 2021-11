https://cz.sputniknews.com/20211121/zahradila-pobavilo-pokrytectvi-prazske-kavarny-vcera-karla-janecka-velebili-dnes-ho-zatracuji--16582986.html

Zahradila pobavilo pokrytectví pražské kavárny: Včera Karla Janečka velebili, dnes ho zatracují

Zahradila pobavilo pokrytectví pražské kavárny: Včera Karla Janečka velebili, dnes ho zatracují

Miliardář a matematik Karel Janeček na svém účtu na Twitteru uveřejnil videoklip, v němž vystupuje proti očkování dětí. Toto video doprovázela kritika ze... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Karel Janeček čelil ostré kritice za svůj projev na vyhlášení výsledků ankety Český slavík, během kterého vystupoval proti vládním opatřením proti covidu-19 a proti očkování dětí. Od jeho slov se později distancovala i televize Nova, která anketu vysílala.„Pořad Český Slavík je připravován externí firmou, která odpovídá za obsah a jeho kvalitu. TV Nova nezasahuje do složení hostů či do obsahu jejich projevů,“ napsala stanice na svém twitterovém profilu.K celé situaci se pro Super.cz vyjádřil i Janeček.Stranou nezůstal ani europoslanec Jan Zahradil, který poukázal na pokrytectví celé situace.„Mimořádně zábavnou ukázkou pokrytectví ,pražské kavárny’ je, jak ti, co se ještě včera ovíjeli kolem Karla Janečka coby bojovníka s korupcí a reformátora, jej dnes jednomyslně zavrhli coby antivaxera,“ vtipkuje Zahradil.„No nic, jdu si pustit Řezníka. Ohledně PR z toho vytěžil asi nejvíc,“ dodává.Anketa Český slavíkV letošní hudební anketě Český slavík v kategorii zpěvaček zvítězila Ewa Farna. Na druhém místě se umístila Lucie Bílá. Bronzového slavíka si odnesla Eva Burešová, která si ho navíc převzala od své lásky Přemka Forejta.Mezi dalšími oceněnými byl v kategorii zpěváků Marek Ztracený, který se stal absolutním vítězem letošního ročníku ankety. Mezi kapelami vyhrála skupina Mirai. V letošním roce v anketě hlasovalo téměř 210 tisíc lidí, kteří udělili více než 1,6 milionů hlasů.Nová podoba ankety vznikla na podnět miliardáře a matematika Karla Janečka, který přišel s novou metodou hlasovacího systému.

