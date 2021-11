https://cz.sputniknews.com/20211121/zeman-vs-fiala-vyvoj-muze-mit-dramaticke-peripetie-nazor-16585014.html

Zeman vs. Fiala. Vývoj může mít dramatické peripetie. Názor

Zeman vs. Fiala. Vývoj může mít dramatické peripetie. Názor

V nedávném rozhovoru Zeman, aniž by jmenoval kontroverzního kandidáta, dal najevo, že bude trvat na svém a uvede takové důvody, které premiéra přesvědčí. Podle médií je kontroverzním kandidátem Pirát Jan Lipavský, kterého chce Fiala v novém kabinetu vidět v čele ministerstva zahraničí.Proč právě ke kandidatuře pana Lipavského může mít prezident výhrady? O svůj názor se Sputniku podělil renomovaný právník a politik Jiří Vyvadil.Vyvadil: Jistě si dovedu představit, že se panu prezidentovi nelíbí více jmen. Například poslankyně Langšádlová má být ministryní pro vědu a nikdy jsem nezaznamenal, že by s vědou měla cokoliv společného, ale Jan Lipavský je téměř křiklavým příkladem personální vyprázdněnosti Pirátů, kteří znalosti a fundament nahrazují protiruským a protičínským fanatismem. Mimochodem, byl jedním z těch, kdož nejvíce blokoval možnost zapojení Ruska, ale i Číny do dostavby Dukovan, podporoval odstranění pomníku maršála Koněva a nesouhlasil též s přesouváním české ambasády v Izraeli, což je libůstka pana prezidenta a otevřeně říkám, že ani já s tím nesouhlasím. Ale budiž řečeno, že česká společnost je až vyhraněně prožidovská a vyhraněně protimuslimská. Tak to je a dlužno si to přiznat. V každém případě ta protivládní opozice, ke které i já dnes patřím, by takový krok uvítala a rozhodně by tím prezident podpořil ducha těch, kterých ač tvořili většinu ve volbách, díky neschopnosti stranických lídrů 20 % jejich hlasů propadlo.Koalice trvá na nominacích přes nesouhlas Zemana s jedním z kandidátů. To znamená, že spor bude muset řešit Ústavní soud. Udělá podle vás takový krok Miloš Zeman a nebyl by to prohraný tah, přece většina v Poslanecké sněmovně patří pravicovým liberálům?Tak jak znám prezidenta myslím si, že od tohoto požadavku neustoupí. Je to možná nejdůležitější krok v jeho pomalu končící prezidentské kariéře. Už žádný další mě nenapadá. A dovedu si představit, že prezident nejmenuje celou vládu, pokud v návrhu stále bude toto jméno. Ale nevidím mu do hlavy. Pokud by předseda ODS učinil výměnou jiné významné ústupy (ale teď mě nenapadají), dá se očekávat delší boj. Samozřejmě, že již v tisku se objevují ze strany oponentů prezidenta výzvy ze strany dnešní zvažované vládní koalice, jak prezidenta donutit k poslušnosti, tj. znovu aktivaci čl. 66 Ústavy o tom, že není schopen vykonávat svou funkci. Ale to se mi už nyní, kdy prezident komunikuje i přes televizi, zdá obtížné, zejména když jej navštívila například i slovenská prezidentka Čaputová.Druhá úvaha je, že by Fiala poté, co bude jmenován premiérem, podal kompetenční stížnost Ústavnímu soudu, ale ten může toliko prohlásit, že nejmenování je protiústavním, ale nemůže jej nahradit přímým jmenováním Lipavského. Ve hře by byla i žaloba na prezidenta republiky, ale pro tu by muselo ve Sněmovně hlasovat 120 poslanců a je nepravděpodobné, že by tak hlasovali poslanci ANO či SPD. Takže je to jakási katastrofální rovnováha sil a zvítězí ten, kdo bude mít pevnější nervy. Zatím to vypadá, že to bude prezident.Jak to všechno skončí, jak se situace vyřeší? Váš názor?Myslím si, že Fiala bude muset ustoupit a navrhnout jiného kandidáta.Schvalování kandidatur do vlády je přece normální proces kompromisu. Proč je koalice tentokrát tak nesmiřitelná? Není to proto, že se vypořádá s prezidentem, který je oslaben vážnou nemocí?Koalice se osm let připravovala na porážku Babiše a deset let na porážku Zemana. Babiše samotného neporazila. Měl tok hlasů jako při minulých volbách, což je v Česku ojedinělé. Ale zmizeli jeho spojenci, kteří se neuměli spojit do koalice tak jako to udělali pravicoví liberálové. Obávají se, že když teď Zeman neustoupí, opět pomyslně budou poraženi. Také do toho hraje fakt, že již před měsícem měli připravený ústavní puč vázaný na zdravotní stav, jak jsme, konec konců o tom hovořili, ale podařilo se vytvořit konzilium a to zaujalo daleko vstřícnější stanovisko. Navíc reálně se prezidentu zjevně daří lépe…Sledujme dál tento vývoj, protože může mít ještě dramatické peripetie.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

