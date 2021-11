https://cz.sputniknews.com/20211121/znamy-vedec-vyvratil-myty-o-skodlivosti-kavy-cokolady-a-vine--16587981.html

Známý vědec vyvrátil mýty o škodlivosti kávy, čokolády a víně

Slavný švýcarský kardiolog Thomas Luscher, který více než deset let vede uznávaný lékařský časopis European Heart Journal vyvrátil mýty o negativním vlivu... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-21

2021-11-21T22:12+0100

2021-11-21T22:12+0100

Odborník zdůraznil, že jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit užitek nebo škodlivost těchto produktů nelze. Navíc podle jeho slov neexistují výzkumy, které by umožnily určit optimální porci tmavé čokolády.Luscher se domnívá, že při přiměřené konzumaci víno není ani užitečné, ale ani škodlivé. Káva může být užitečná za podmínky, že to s ní nepřeháníte a nepijete více než čtyři šálky denně. Tmavá čokoláda s minimálním obsahem cukru a tuku je užitečná pro zdraví. O té bílé čokoládě však nelze říct to samé, ta podle odborníka vůbec není zdravý produkt.Redakce se rozhodla prověřit názor Luschera a požádala o komentář několik dalších expertů. Všichni, kteří se vyjádřili pro The Guardian, zastávají stejný názor.„Aby srdce zůstalo zdravé, zdravý životní styl je důležitější než množství kávy, čokolády nebo alkoholu, které konzumujete,“ uvedla dietoložka Britského kardiologického fondu Tracy Parker.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

