Admirál prohlásil, že se atomová ponorka Kursk potopila po srážce s ponorkou NATO

Kursk se potopil 12. srpna 2000 během cvičení v Barentsově moři 175 km od města Severomorsk v hloubce 108 metrů. Podle oficiální verze byl příčinou výbuch torpéda na palubě a následující detonace munice. Zahynulo všech 118 členů posádky.Admirál prohlásil, že Kursk narazil na ponorku NATO, a že její jméno „s devadesátiprocentní jistotou“ pozná. Avšak, „aby to mohl zveřejnit, potřebuje důkazy“, které nemá. Předpokládá ale, že ponorka Aliance sledovala tu ruskou, přičemž se příliš přiblížila, „anebo manévr Kursku způsobil ztrátu kontaktu“.„Slyší, slyší, slyší, slyší, a sleduje: tady je Kursk, ponorka. Pak ale podnikne Kursk jisté aktivity, jistý manévr, nebo technické úkony, proto se u něj něco změní, nebo zmizí, nebo se sníží hlučnost. Přestává ho vidět, snaží se přiblížit, aby znovu slyšel, aby kontroloval. Tady ale udělá ponorka obrat, a dojde ke srážce. Vymodeloval jsem to takhle,“ řekl Popov.Podle jeho mínění došlo k nárazu na příď ruské atomové ponorky. Kursk měl poškozené torpédové zařízení, došlo k explozi, byl zatopen první prostor, a ponorka narazila na dno.„Detonace celé torpédové munice a ztráta prvního prostoru. Nejen prvního, také druhého, třetího. Čtvrtý byl také zničen. Druhý výbuch byl velmi silný. Po první srážce, po vlastním nárazu, po druhém silném výbuchu byla poškozena rovněž cizí ponorka, proto také ležela na dně, až znovu získala možnost pohybu, ale omezenou,“ vysvětlil admirál.Signály SOS nevysílal Kursk, ale ponorka NATO, která se nacházela poblíž a byla poškozena, dodal admirál. Protiponorkové letectvo ruského vojenského námořnictva ji objevilo u norského pobřeží.Již v roce 2000 promluvil Popov v dokumentárním snímku Arkadije Mamontova o tom, že pro něj je „hlavní verzí srážka s neidentifikovanou ponorkou, která narazila na nejzranitelnější místo naší ponorky tohoto projektu, samozřejmě nezáměrně“. Avšak tenkrát nemluvil admirál o její příslušnosti, a o tom, že pozná její jméno.Podle zpráv v ruských a zahraničních médiích se v oblasti cvičení nacházely atomové ponorky Memphis a Toledo amerického vojenského loďstva, a také Splendid britského. Portál News24 informoval, že ruské ministerstvo obrany požádalo Pentagon o povolení ponorek Memphis a Toledo k inspekci, ale žádost byla zamítnuta. Prohlásili tam, že „všechny ponorky jsou v normálním stavu“. Stejná odpověď přišla z Londýna, upřesnila média.Podle oficiální verze ruské vládní komise zveřejněné v červenci 2002 se ponorka Kursk potopila v důsledku tepelného výbuchu palivových součástí torpéda 65-76, což způsobilo další detonaci. Komise přijala rozhodnutí o likvidaci trosek ponorky na dně Barentsova moře.Podle názoru odborníků to bylo potřebné z hlediska bezpečnosti mořeplavby, protože na dně mohly zůstat nevybuchlá torpéda. Místo havárie ponorky se nachází ve středu oblasti aktivní plavby a rybolovu.Ke srážkám sovětských (ruských) ponorek docházelo již dříve. Zejména v únoru 1992 se na polygonu Severního loďstva v Barentsově moři srazila atomová ponorka K-275 s americkou atomovou ponorkou Baton Rouge typu Los Angeles. V roce 1993 dostala atomová ponorka Borisoglebsk, která nacvičovala bojové úkony na vlastním polygonu, ránu do trupu. Vyšetřování zjistilo, že atomová ponorka amerického vojenského loďstva Grayling sledovala Borisoglebsk, ztratila ho z dohledu, a narazila na něj. Avšak tyto a další incidenty neměly takové katastrofální následky jako v situaci s Kurskem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

