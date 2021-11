https://cz.sputniknews.com/20211122/ano-stoji-za-vondrackem-chce-jej-znovu-nominovat-na-funkci-mistopredsedy-snemovny-16599061.html

ANO stojí za Vondráčkem. Chce jej znovu nominovat na funkci místopředsedy Sněmovny

ANO stojí za Vondráčkem. Chce jej znovu nominovat na funkci místopředsedy Sněmovny

Místopředseda končící české vlády Karel Havlíček ve svém komentáři pro česká média potvrdil, že hnutí ANO se chystá znovu nominovat Radka Vondráčka na funkci... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý šéf dolní komory českého parlamentu Radek Vondráček bude mít druhou šanci dostat se do vedení Poslanecké sněmovny. Připomeňme, že na ustavující schůzi Sněmovny, která se konala 10. listopadu, Vondráček nezískal dostatečný počet hlasů pro zvolení do funkce místopředsedy, v obou kolech měl totiž podporu od strany pouze 92 poslanců. Přitom ke zvolení bylo nutné získat 98 poslaneckých hlasů.Nehledě na neochotu členů pětikoalice podpořit kandidaturu Vondráčka na post místopředsedy PS hnutí ANO nehodlá svého nominanta měnit. Dnes to potvrdil ministr průmyslu a obchodu a člen ANO Karel Havlíček, který dal jasně najevo, že na zítřejší schůzi Vondráček bude znovu nominován do vedení Sněmovny.Záměr hnutí ANO podruhé nominovat Vondráčka do funkce místopředsedy Sněmovny vyslovila na konci minulého týdne i předsedkyně Poslaneckého klubu ANO a končící ministryně financí Alena Schillerová, která zdůraznila, že Vondráček má jednoznačnou podporu svých spolustraníků.Vondráček přestřelil, říká AdamováSvé stanovisko vůči práci Radka Vondráčka jako šéfa Sněmovny sdělila jeho nástupkyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Česká politička uznala, že Vondráček zvládal svou práci dobře.Pekarová Adamová však znovu připomněla některé kontroverze, k nimž došlo během působení Vondráčka v čele Poslanecké sněmovny. Šlo třeba o jeho zpívání a hru na kytaru na předsednickém pultu v jednacím sále Sněmovny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

