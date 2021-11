https://cz.sputniknews.com/20211122/bohuzel-jina-cesta-neni-hygienicka-svrcinova-se-vyslovila-pro-povinne-ockovani-16594302.html

„Bohužel jiná cesta není." Hygienička Svrčinová se vyslovila pro povinné očkování

„Bohužel jiná cesta není.” Hygienička Svrčinová se vyslovila pro povinné očkování

Hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová je přesvědčená, že zavedení povinné vakcinace je tou jedinou cestou, prostřednictvím které Česko může účinně bojovat proti... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Možnost zavedení povinného očkování je kontroverzním tématem, které může výrazně rozdělit společnost, ovšem podle některých úředních osob je to právě ta cesta, která může přispět k vyřešení covidové krize. Dnes svůj kladný postoj vůči povinné vakcinaci v rozhovoru pro česká média vyjádřila hlavní česká hygienička Pavla Svrčinová.Tím pádem Svrčinová nevylučuje, že by Česko mohlo následovat příklad Rakouska, které se jako první země v Evropě rozhodlo zavést povinné očkování, a to od začátku února. Dalšími státy, jejichž vedení se uchýlilo k povinnému očkování celého obyvatelstva, jsou Turkmenistán, Indonésie a Federativní státy Mikronésie.Jak poznamenala hlavní česká hygienička, zhoršující se epidemiologická situace může přimět vládu k opětovnému vyhlášení nouzového stavu, což by podle Svrčinové pomohlo částečně vyřešit problém nedostatku personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních.Svrčinová také uvedla, že čeští hygienici každodenně provádějí kontroly provozoven s tím, aby zabránili porušování vládních nařízení. „Nepůjdeme samozřejmě tam, kde víme, že restauratéři kontrolu provádí, máme signály, že určité skupiny provozovatelů nekontrolují tak, jak by měly,“ sdělila dotyčná.Podle médií má dnes návrh na vyhlášení nouzového stavu na jednání vlády předložit dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který ještě v pátek tvrdil, že toto opatření zatím není nutné.Postoj politiků k povinnému očkováníBěhem předvolební kampaně v Česku všechny politické subjekty, které se dostaly do parlamentu, odmítaly zavedení povinného očkování. Tento postoj ve včerejším pořadu Partie na CNN Prima NEWS zopakovala ministryně financí a předsedkyně Poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.Obdobný názor vyjadřoval i místopředseda Poslanecké sněmovny, lidovec Jan Bartošek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

cs_CZ

