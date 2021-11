https://cz.sputniknews.com/20211122/budil-konzervativni-a-patrioticke-sily-by-nemely-otalet-s-vyberem-vhodneho-kandidata-na-hrad-16597325.html

Budil: Konzervativní a patriotické síly by neměly otálet s výběrem vhodného kandidáta na Hrad

Antropolog a profesor Ivo Budil hodlá kandidovat na předsedu strany Trikolóra. V rozhovoru pro Sputnik uznávaný vědec odhalil důvody svého záměru, vyjmenoval...

Proč jste se rozhodl ucházet o funkci předsedy hnutí?Ivo Budil: V Trikolóře se angažuji od samotného počátku. Nalezl jsem v jejích řadách řadu pozoruhodných a inspirativních lidí, s nimiž budu rád nadále spolupracovat, a mám konkrétní představu a vizi, jak by se mělo hnutí nadále vyvíjet a jakou by mělo sehrát úlohu v politickém životě České republiky.Co podle Vás chybělo Trikolóře, aby se dostala do nového parlamentu?Trikolóra bohužel nedokázala představit celý svůj intelektuální a programový potenciál. Soustředila se na dílčí téma a neuvědomila si, že veřejnost je často ochotna více tolerovat amatérský, ale autentický idealismus před příliš pragmatickým a vypočítavým marketingem.O Trikolóře se občas hovoří jako o SPD pro městskou inteligenci. Na druhou stranu je přirovnávána k ODS. Do jaké části pravicového politického spektra byste Trikolóru zařadil?Musíme hovořit politickým slovníkem třetího desetiletí jednadvacátého století. V devadesátých letech dvacátého století, kdy se obnovovalo v České republice spektrum politických stran, stále ještě přetrvávalo tradiční členění na levici a pravici, které je dědictvím Francouzské a průmyslové revoluce. V době, kdy je společnost ohrožována chamtivostí neoliberálních nadnárodních korporací na straně jedné a rozkladným progresivistickým aktivismem na straně druhé, musíme nejenom poskytnout maximum možné svobody podnikatelům a živnostníkům, ale zajistit rovněž důstojné životní podmínky pro zaměstnance, důchodce, studenty či ženy v domácnosti. Jedině tak uvolníme veškeré tvůrčí národní síly a vytvoříme pevné a solidární národní společenství. Naším cílem je obrana národních zájmů. Jsme národně konzervativní stranou, která se musí vymezit vůči současné podobě upadajícího a rozkladného globálního liberalismu.Nemáte obavu, že po nástupu pětikoalice popularita pravicových hnutí do příštích voleb může značně klesnout?Jestliže poklesne popularita stran typu ODS, TOP 09 či KDU-ČSL, jejichž označení za pravicové je dnes výsměchem a parodií na impozantní republikánské, liberální či konzervativní pravicové strany minulosti, které ve Francii, Velké Británii nebo v poválečném Německu dovedly Západ k velikosti a prosperitě, pak je to jen dobře pro Trikolóru, pro niž se uvolní žádoucí politický prostor.Jak se ukázalo v praxi, strany s menší volební podporou jsou schopné dosáhnout nečekaného úspěchu. Trikolóra v minulosti již sjednotila snahu se spřízněnými hnutími Soukromníci a Svobodní. Je potřeba, aby se konzervativně smýšlející strany, které víc vnímají národní zájmy, sjednocovaly i nadále?Sjednocování konzervativní a patriotické politické scény je důležité, ale nesmí to být na úkor akceschopnosti a vnitřní soudržnosti. Má to smysl pouze tehdy, jestliže dochází k žádoucímu programovému průniku a ideovému souznění.Jaké hlavní společenské tendence se projevily ve výsledcích letošních parlamentních voleb? Co očekáváte od nové vlády? Jak si povede hnutí ANO v roli opoziční strany?Nešťastná souhra okolností, neobjektivnost mainstreamových médií a setrvalý tlak vnějších sil a pouličních demagogů umožnily vznik vlády, v níž bude neschopnost a arogance spjata s asociálností, prohloubením periferního a polokoloniálního postavení naší země a nezájmem o dlouhodobější rozvoj České republiky. Čím kratší dobu se udrží tato vláda u moci, tím lépe pro český národ. Hnutí ANO přeji v roli opoziční strany hodně štěstí.V rozhovoru pro Parlamentní listy jste mimo jiné zmiňoval následující: „Dnešní Spojené státy americké jsou typickou upadající mocností, zatímco Ruská federace představuje mocnost regionální. Těžiště světové hospodářské a politické moci se přesouvá do Číny, Indie a dalších mimoevropských zemí.“ Když toto tvrzení vezmeme na vědomí, nakolik prozíravý je směr nové vlády pro přehodnocení vztahů s Ruskem a Čínou?Vztah nastupující vlády k Rusku nebo Číně, případně zahraniční politika obecně, vyplývá čistě z její podřízenosti zahraničním patronům a nemá nic společného se skutečnými českými ekonomickými a politickými zájmy. Očekávaná globální čínská hegemonie znamená samozřejmě významnou geopolitickou změnu a snížení významu atlantického prostoru ve prospěch Pacifiku, nicméně v době, kdy vzkvétala Florencie, Benátky či severoněmecká hanzovní města nebo kdy Nizozemí prožívalo „zlaté století“, vládla ekonomicky Asie světu. Česká republika může prosperovat a stát se jednou z nejrozvinutějších zemí bez ohledu na vzestup Číny nebo předpokládaný rozmach jiných asijských států.Občanská iniciativa Milion chvilek pro demokracii volá po tom, aby si budoucí vládní koalice zvolila jednoho společného kandidáta na prezidenta, aby se nerozdělovaly síly a povedlo se zvítězit nad Andrejem Babišem. Potřebují vlastenecky zaměřené strany také nominovat jednoho kandidáta?Pokud by se taková osobnost schopná se prosadit ve většinovém hlasování nalezla, bylo by to skvělé. Bohužel, čas se krátí. Konzervativní a patriotické síly by neměly otálet s výběrem vhodného kandidáta. Mohl by to být jeden z důležitých impulsů jejich spolupráce a integrace.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

