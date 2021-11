https://cz.sputniknews.com/20211122/chirurg-prozradil-jestli-medicinska-rouska-dokaze-ovlivnit-tvar-nosu-a-usi-16586438.html

Chirurg prozradil, jestli medicínská rouška dokáže ovlivnit tvar nosu a uší

Plastický chirurg Gajk Babajan rozptýlil v rozhovoru pro Sputnik obavy ohledně následků nošení roušek na veřejnosti. 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Když medicínská rouška těsně přiléhá k tváři, jak to doporučují zdravotníci, může tlačit na nos. Někteří si pak stěžují na pocit, že se nos „zploštil,“ anebo se dokonce „zahnul dolů“. Plastický chirurg Gajk Babajan ujistil v rozhovoru pro Sputnik, že není potřeba se toho obávat.Gumičky medicínských roušek mohou tlačit na uši, když je rouška špatně vybrána. Ale k žádným následkům pro tvar uší to nepovede, řekl plastický chirurg.„Ušní boltce jsou velmi elastické, mají silnou tkáňovou paměť formy. Pod vlivem vnějších faktorů se ušní boltce změnit nemohou. Je to vyloučené. Řeknu víc, dokonce po chirurgickém zákroku se mohou uši vrátit do původního tvaru, a je třeba provést ještě jednu korekci,“ sdělil Gajk Babajan.Nejspolehlivější způsob snížení rizika onemocnění na covid-19 je očkování. Ale nošení medicínské roušky na veřejnosti je rovněž důležitý způsob jak se uchránit před infekcí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

