Desítky milionů z daňového ráje pro svůj byznys. Budoucí ministr Michalik čelí nepříjemným otázkám

Česká média zveřejnila informace týkající se neprůzračných aktivit někdejší firmy kandidáta na post ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika. Deník N... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Vznikající vláda Petra Fialy se může v nejbližších dnech setkat s nutností řešit otázky, spojené s možným střetem zájmů jednoho se svých členů, budoucího ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika, který má podíl ve fondu se solárními elektrárnami. Navíc, česká média dnes přišla se závažným zjištěním, které se opírá o oficiální dokumenty pocházející z českých a kyperských rejstříků.Podle zdroje, firmy, které byly spojené s Michalikem a jeho rodinou, dostaly před deseti lety půjčku od anonymní kyperské společnosti Lowfield Investments v celkové výši 4,6 milionů eur či zhruba 117 milionů korun. Větší část půjčky, a sice 3,4 milionů eur, měla putovat do firmy Solar area, kde starosta Dolních Břežan a současný místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik měl podle médií poloviční podíl. Další prostředky výše uvedená kyperská společnost z daňového ráje půjčila své dceřiné firmě Dark sky, která se podílí na provozu kanceláří právě v Dolních Břežanech.Jak podotýkají média, původ těchto peněz v současné době není znám. Informace o skutečném majiteli této firmy zatím neprozradil ani samotný možný budoucí ministr Michalik. Místopředseda STANu v komentářích pod svým vlastním příspěvkem na Facebooku přitom poznamenal, že celá věc již byla prověřená ze strany Finančního analytického úřadu, banky a české policie.Michalik to musí vysvětlitStručná vyjádření ze strany Věslava Michalika ohledně neprůhledných finančních aktivit v daňových rájích pro širokou veřejnost zřejmě nestačí. Tento názor dnes vyslovil například vedoucí analytik české pobočky Transparency International Milan Eibl. Podle dotyčného by měl Michalik vysvětlit celý případ veřejnosti ještě před tím, než se ujme své funkce ve vládě.K celé situaci kolem Michalika se vyjádřil i bývalý šéf české pobočky nevládní organizace Transparency International a protikorupční expert David Ondráčka, který se zmínil o možném střetu zájmu ze strany Michalika v souvislosti s jeho podílem v investičním fondu Valour.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

