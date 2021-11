https://cz.sputniknews.com/20211122/francouzska-vlada-varovala-pred-dalsi-bleskovou-vlnou-covidu-19-16593717.html

Francouzská vláda varovala před další „bleskovou“ vlnou covidu-19

Francouzská vláda varovala před další „bleskovou“ vlnou covidu-19

Pátá vlna koronaviru začíná ve Francii „bleskovým tempem“, prohlásil vládní mluvčí Gabriel Attal. Informuje o tom jeden z vůdčích francouzských deníků Le... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-22T08:29+0100

2021-11-22T08:29+0100

2021-11-22T08:29+0100

svět

francie

zdraví

očkování

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/13432008_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_7d19edbb5cd448c3faff6e30737ce1c8.jpg

Dotyčný mimo jiné zdůraznil, že týdenní nárůst nakažených dnes činí téměř 80 %, počet nemocných na 100 tisíc obyvatel stoupl méně než za 7 dní ze 100 na 164. Portál 20 minutes píše, že zatímco minulou sobotu, 13. listopadu, bylo v zemi diagnostikováno 9 458 nemocných, pak tuto sobotu, 20. listopadu, jich je 17 153. Tento nárůst svědčí o rychlém vývoji pandemie. Předtím takový růst trval tři týdny, a nikoli jeden.„Vidíme velmi silný růst nákazy, ale také víme, že ve Francii je velký počet očkovaných, a předstihli jsme v revakcinaci naše sousedy,“ zdůraznil vládní mluvčí.Nicméně, vláda hodlá zpřísnit v této situaci kontrolu nad použitím „hygienických propustek“, certifikátů svědčících o prodělané chorobě nebo o očkování. V posledních dnech počet kontrol stoupl – za čtyři dny bylo vykonáno 70 tisíc kontrol lidí a přes 4,3 tisíce kontrol podniků.Francouzský parlament schválil koncem července novelu zákona o hygienických propustkách, které potvrzují bezpečnost lidí z hlediska šíření koronaviru. Dostávají je lidé po očkování vakcínami Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson, a také ti, kdo prodělali covid-19, anebo mají negativní test na tuto nemoc.Od začátku srpna jsou tyto propustky povinné. Díky nim je možné navštívit obchodní střediska, kavárny nebo restaurace, muzea, lunaparky, kina.Na začátku listopadu schválila vláda prodloužení termínu platnosti hygienických propustek do 31. července 2022. Jde o doporučení vědců, kteří mají za to, že se do té doby zachová riziko šíření infekce.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211121/od-janecka-se-distancuje-i-jim-zalozeny-nadacni-fond-jeho-slova-v-rozporu-s-vedeckymi-dukazy-16592391.html

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, zdraví, očkování, koronavirus