Gazprom dal Moldavsku 48 hodin, aby zaplatilo za plyn. Jinak ukončí dodávky

Gazprom podepsal dohodu s Moldavskem za podmínky 100% platby za současné dodávky plynu. Termín byl stanoven na 22. listopadu. Kvůli tomu společnost informovala republiku, že za 48 hodin ukončí dodávky plynu, pokud neobdrží platbu. V pondělí to prohlásil mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov ve vysílání ruské televize.Gazprom dlouho vedl jednání s Moldavskem o otázkách dodávek plynu a uzavření na toto téma příslušné smlouvy. Kuprijanov uvedl, že návrhy Gazpromu týkající se smlouvy o ceně plynu byly „absolutně tržní a byly vytvořeny na základě burzovního obchodování s plynem“. Moldavská strana podle jeho slov trvala na cenách, které budou pro ni výhodnější.Připomeňme, že 29. října Gazprom a společnost Moldovagaz podepsaly pětiletou dohodu na dodávky plynu počínaje 1. listopadem. Podle ruské společnosti obě strany podepsaly rovněž protokol ohledně řešení současných otázek v oblasti plynu.Moldavské úřady oznámily, že dohoda obsahuje formuli, jež určuje cenu plynu, kterou navrhli moldavští vyjednávači. Kromě toho v roce 2022 má dojít k auditu dluhu společnosti Moldovagaz vůči Gazpromu. Plánuje se, že dluh bude splacen během pěti let včetně penále.Moldavsko potvrzujeSpolečnost Moldovagaz obdržela oznámení o možném ukončení dodávek plynu od Gazpromu, ale úřady země se s ním zatím podrobně neseznámily, řekl místopředseda vlády, ministr infrastruktury Andrej Spynu.Předseda představenstva Moldovagazu Vadim Čeban řekl, že společnost již obdržela oznámení od Gazpromu a pracuje na problému splacení dluhu, který vznikl kvůli pozdní revizi tarifu.Moldovagaz obdržel oznámení od Gazpromu, věc se týká platby spotřeby za říjen a poloviny platby za listopad. Vznikla zvláštní mezera, protože v říjnu byla kupní cena 150 dolarů v tarifu a my jsme nakupovali za 800 dolarů, na tomto problému nyní pracujeme,“ řekl Čeban pro portál Newsmaker.md.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

