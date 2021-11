https://cz.sputniknews.com/20211122/hladove-hyeny-co-ceske-zajmy-nestaci-jen-kopirovat-americke-komentuje-filip-kauzu-lipavskeho-16602215.html

Hladové hyeny! Co české zájmy? Nestačí jen kopírovat americké, komentuje Filip kauzu Lipavského

Hladové hyeny! Co české zájmy? Nestačí jen kopírovat americké, komentuje Filip kauzu Lipavského

Bývalý šéf KSČM Vojtěch Filip prolomil mlčení v souvislosti s diskuzemi kolem nesouhlasu prezidenta Miloše Zemana s jedním z navržených kandidátů ve vznikající... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Ještě před tím, než předseda koalice Spolu a budoucí premiér Petr Fiala představil Miloši Zemanovi výčet kandidátů do vznikající vlády, někteří očekávali, že prezident může mít výhrady vůči možným jednotlivým členům budoucího kabinetu ministrů. Nakonec Zeman prohlásil, že nechce vidět v budoucí vládě jenom jednoho z prezentovaných kandidátů. I když z úst předsedy ODS a prezidenta Zemana nepadlo žádné jméno, spekuluje se především o členovi Pirátské strany Janu Lipavském, který je kandidátem na ministra zahraničí.Přední členové pětikoalice přitom dávají najevo, že neuvažují o tom, že by Zemanovi v této otázce ustoupili. Kolují dokonce i předpoklady o tom, že by pětikoalice, která nyní má ve Sněmovně většinu, mohla či měla přitlačit Zemana k tomu, aby se vzdal své snahy ovlivnit obsazení jednotlivých resortů v nové vládě. Na tyto spekulace zareagoval bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny a dlouholetý šéf českých komunistů Vojtěch Filip, který v říjnu opustil funkci předsedy KSČM po neúspěchu své strany ve volbách. Filip na své oficiální stránce na Facebooku podrobil ostré kritice ty právníky a novináře, kteří nabízejí možnost sesazení Zemana z funkce prezidenta prostřednictvím aktivace čl. 66 Ústavy z důvodů údajné neschopnosti vykonávat svůj úřad.Výhrady vůči LipavskémuFilip nešetřil kritikou ani vůči samotnému kandidátovi na ministra zahraničí Janu Lipavskému, který podle něj není vhodnou osobou pro výkon této funkce. Bývalý předseda KSČM ve svém příspěvku například tvrdí, že Lipavský nedisponuje dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné pro šéfa národní diplomacie.Filipovi vadí také jednotlivé aktivity a iniciativy pirátského kandidáta, jako například prosazování konání Sudetoněmeckých dnů v Česku a prosazování vyřazení Ruska a Číny z tendru na dostavbu Dukovan. Stejně tak má Vojtěch Filip kritický postoj vůči podpoře ze strany Lipavského odstranění sochy sovětského maršála Koněva v loňském roce.Podle Filipa je celá ta kampaň proti prezidentovi snahou omezit českou suverenitu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

