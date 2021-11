https://cz.sputniknews.com/20211122/hnus-krainova-podporila-janecka-ktery-zkritizoval-ockovani-deti-a-vyvolala-valku-na-instagramu-16594789.html

„Hnus!“ Krainová podpořila Janečka, který zkritizoval očkování dětí, a vyvolala válku na Instagramu

Velké kontroverze před pár dny vzbudil výrok podnikatele Karla Janečka na vyhlášení výsledků ankety Český slavík, během kterého vystupoval proti vládním... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Janeček své vystoupení na akci využil i mimo jiné k tomu, aby promluvil o koronaviru a očkování.Od jeho slov se později distancovala televize Nova, která anketu vysílala. Kdo se však nedistancoval, je Simona Krainová. Ta dokonce jeho slova na sociální síti přesdílela. Vypadá to tedy, že jsou spolu v tomto názoru za jedno.Tímto svým krokem ale vzbudila vlnu nevole na internetu. Její fanoušci se totiž na sítích rozdělily na dva tábora – jedni s tímto přístupem souhlasili, druzí nikoli.„Simono, je škoda, že využíváte svůj vliv na podporu hloupostía neinformovanosti,“ vzkazovali modelce.Další se pozastavovali nad tím, že vůbec Janeček něco takového na dané akci prohlásil. „Agitační proslov na tyto akce nepatří,“ myslí si lidé. A ostatní souhlasili: „Tohle na Slavíka nepatřilo! Je to každého svobodná vůle.“Podle mnohých si dokonce Janeček těmito všemi kroky začíná budovat politickou kariéru. Podle některých má ale „už na začátku špinavé ruce“. „No, to ovšem plastic Simona přes svou inteligenci nevidí a spolu se stádem mu tleská…“ napsala jedna uživatelka.Pak se ale našli takoví, kteří Janečkův krok schvalovali a dokázali ocenit i „odvahu“ Krainové.A další komentáře se nesly v podobném duchu. „Krásně to řekl. Konečně někdo taky v přímém přenosu. S tím Nova asi nepočítala,“ radovali se někteří.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

