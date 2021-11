https://cz.sputniknews.com/20211122/kate-middletonova-jeste-neni-pripravena-kdo-docasne-vykonava-povinnosti-alzbety-ii-16598523.html

Kate Middletonová ještě není připravená. Kdo dočasně vykonává povinnosti Alžběty II.?

2021-11-22T16:11+0100

Zdroj novin Mail On Sunday uvedl, že manželka prince Charlese, Camilla Parker-Bowlesová, povede velký jubilejní oběd u příležitosti 70. výročí vlády panovnice. „Bude to součástí celé řady událostí, ale znamená to, že Camilla bude hrát ústřední roli,“ řekl zasvěcený zdroj.Připomeňme, že Alžběta II. je nejdéle vládnoucím monarchou v historii. Od jejího nástupu k vládě uplyne příští rok 70 let. Na počest této události jsou naplánovány oslavy po celém Spojeném království.Nicméně dříve, když bylo Její Veličenstvo nuceno vynechat slavnostní ceremoniál u Kenotafu kvůli špatnému zdraví, byla to Kate, kdo zaujal prázdné místo Alžběty II.Všechny ženy se toho dne oblékly do černého a na svrchní oděv si připnuly brože a boutonniere v podobě červených vlčích máků. V zemích Spojeného království tato květina symbolizuje vzpomínku na oběti vojenských konfliktů. Věnce z červených máků položili u Kenotafu princ Charles, princ William a princezna Anna.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

