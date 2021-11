https://cz.sputniknews.com/20211122/milovnici-kavy-by-si-toto-meli-poznacit-dietolozka-uvedla-jaky-je-nejhorsi-zvyk-pri-piti-napoje-16588546.html

Milovníci kávy by si toto měli poznačit. Dietoložka uvedla, jaký je nejhorší zvyk při pití nápoje

Milovníci kávy by si toto měli poznačit. Dietoložka uvedla, jaký je nejhorší zvyk při pití nápoje

Každý, kdo tvrdí, že káva je nezdravá, pravděpodobně nezná všechna fakta. Kávu samotnou lze ve skutečnosti zařadit mezi vynikající doplňky vašeho jídelníčku... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-22T08:59+0100

2021-11-22T08:59+0100

2021-11-22T08:59+0100

svět

káva

kofein

dieta

nápoj

odborník

odborníci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/909/39/9093922_0:138:1921:1218_1920x0_80_0_0_8b9ecc647f8269df5b83bfae958e96ce.jpg

Přesto je důležité si uvědomit, že ne každý šálek kávy je stejný. Záleží na tom, co do šálku dáváte - a také kolik toho dáváte. Zejména množství přidaného cukru, které si do šálku kávy dáváte, může mít negativní vliv na vaše celkové zdraví - a to byste si měli uvědomit. Zejména pokud jste si stanovili několik cílů v oblasti hubnutí.Podle přehledu z roku 2019, který zveřejnil polský časopis Journal of Food and Nutrition Sciences, bylo prokázáno, že snížení spotřeby cukru je spojeno se zpomalením nárůstu obezity. V současné době průměrný Američan konzumuje více než 300 % denního doporučeného množství přidaného cukru, které Americká kardiologická asociace (AHA) doporučuje ve výši 25 g denně pro ženy a 37,5 g denně pro muže.Jak je to s množstvím cukru, které můžete zkonzumovat, zejména pokud jde o kávu? D'Angelová říká, že „pro udržení zdravé tělesné hmotnosti a prevenci nemocí by muži měli denně sníst pouze 9 čajových lžiček cukru a ženy 6 čajových lžiček cukru“.V přehledu se sice uvádí, že některé cukry jsou pro život nezbytné (například ty, které získáte v komplexních sacharidech, jako je ovoce a celozrnné výrobky), ale Američané stále konzumují nadměrné množství cukru a v zájmu svého zdraví by se měli snažit najít způsob, jak jeho spotřebu snížit. Káva je skvělým začátkem.Pro představu, běžná smetana do kávy může mít v jedné polévkové lžíci přibližně 5 gramů přidaných cukrů, což je 10 % denní hodnoty - neboli 20 % doporučení AHA. Vzhledem k tomu, že ve známých kavárenských řetězcích se prodává velké množství sladkých nápojů, je neuvěřitelně snadné překročit denní limit cukru - a škodit tak svému zdraví a ještě si zvyšovat hmotnost.Pokud si chcete jednou za čas dopřát šálek sladké kávy, dejte si jej, a jednoduše si ho vychutnejte. Pravidelné pití však může mít rozhodně dlouhodobý vliv na vaše zdraví. Zejména pokud jde o vaši hmotnost.Pití kávy během koronaviruRuská dietoložka Jelena Solomatinová v rozhovoru pro portál Moskva 24 vyzvala lidi, kteří jsou nakaženi koronavirem, aby nepili povzbuzující nápoje.Jak poukazuje odbornice, mnozí při nákaze covidem-19 trpí závratěmi a pociťují únavu, ale místo toho, aby se vyspali, chtějí naopak získat energii, a proto stimulují nervovou soustavu pitím povzbuzujících nápojů a kávy.Dietoložka vysvětluje, že během nemoci je třeba pít více vody, zatímco kofein naopak přispívá k dehydrataci organismu. Odbornice proto radí nepít tonizující nápoje až do zotavení. Solomatinová také doporučuje vyhýbat se konzumaci cukru, soli a sycených nápojů. Škodlivé bakterie mají také velmi rády zpracované maso, jako je slanina a párky, varuje lékařka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211115/lekarka-varovala-pred-nebezpecim-piti-kavy-pri-koronaviru-16509450.html

https://cz.sputniknews.com/20211104/jak-uvarit-tureckou-kavu-spravne-prinasime-tipy-ktere-pomohou-zvyraznit-chut-a-vuni-napoje-16388766.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

káva, kofein, dieta, nápoj, odborník, odborníci