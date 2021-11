https://cz.sputniknews.com/20211122/mluvci-ruskeho-mzv-zacharovova-oznacila-situaci-na-polske-hranici-za-priklad-informacni-valky-16599723.html

Mluvčí ruského MZV Zacharovová označila situaci na polské hranici za příklad informační války

Situace na bělorusko-polské hranici je „vzorovým a názorným příkladem informační války“, prohlásila tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že na hranici mezi Běloruskem a Polskem se v posledních týdnech shromáždilo několik tisíc migrantů v naději, že se dostanou do států EU. Polské úřady, obviňující Minsk z migrační krize, posílily ochranu hranic, soustředily na místo vojáky a přerušují pokusy ilegálních migrantů dostat se na území státu. Bělorusko všechna obvinění odmítá a uvádí, že Polsko násilně vyhošťuje migranty.V poslední době Litva, Lotyšsko a Polsko prohlašovaly, že roste počet zadržených nelegálních migrantů ze států Blízkého východu a Afriky na hranici s Běloruskem, a obviňovaly Minsk z vytvoření migrační krize. Minsk všechna obvinění popírá. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že Minsk nadále nebude zadržovat tok nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli sankcím Západu na to nemá „ani peníze, ani síly“. Pohraničníci Běloruska ale nejednou oznamovali, že Litva, Lotyšsko a Polsko násilně vyhošťují migranty na běloruské území.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

