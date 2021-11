https://cz.sputniknews.com/20211122/na-slovensku-zacala-platit-zprisnena-opatreni-pro-neockovane-jake-zmeny-prichazeji-16595522.html

Na Slovensku začala platit zpřísněná opatření pro neočkované. Jaké změny přicházejí?

Na Slovensku začala platit zpřísněná opatření pro neočkované. Jaké změny přicházejí?

Slovensko přechází na tzv. rakouský model, který u sousedů fungoval předtím, než zavedli lockdown. Je přísnější na lidi, kteří se nedali očkovat.

Uvolňování a zpřísňování protiepidemiologických opatření se od 8. února 2021 na Slovensku řídí covidovým automatem. Od pondělí 22. listopadu platí aktualizovaný covid automat, podle kterého je 54 okresů v černé fázi – třetím stupni ohrožení, do bordó fáze – druhého stupně ohrožení, se dostalo 19 okresů. V červené fázi, tedy prvním stupni ohrožení, zůstane už jen šest okresů.Covid automat má pět barev rizikovosti okresů - od zelené (monitoring), přes oranžovou (ostražitost), červenou (1. stupeň ohrožení), bordó (2. stupeň ohrožení), až po černou (3. stupeň ohrožení).Při změně barvy se kromě počtu pozitivních případů bere v potaz například i proočkovanost okresu v populaci nad 50 let.Čím více očkovaných v této skupině lidí bude daný okres mít, tím větší bude šance, že se posune do lepší barvy a navzdory číslu nakažených v něm budou platit mírnější opatření.Nový covid automat platný od pondělí 22. listopadu výrazně zpřísňuje opatření pro neočkované ve všech okresech. Hromadné akce jsou pouze pro očkované a pro ty, kteří covid překonali, podle limitů na základě regionu. Neočkovaní mohou chodit do tzv. základních obchodů, nákupní centra či restaurace však navštěvovat nemohou. Nakoupit dárky v obchodech, které nepatří mezi „základní“ provozy, nebudou moci, ani s negativním testem na koronavirus.Nový covidový automat také zrovnoprávnil postavení kompletně očkovaných a těch, kteří jsou ve lhůtě 180 dnů od překonání covidu-19 , bude to kategorie s označením OP.V černých okresech omezení postihnou i kategorii OP, například restaurace zůstanou zavřené jak pro očkované, tak pro lidi, kteří si vakcínu píchnout nedali. Podle premiéra Eduarda Hegera vzhledem k vážné epidemické situaci není možné v nejrizikovějších okresech uvolnit režim pro očkované. Všechno by to mělo trvat tři týdny, pokud se situace zlepší, uvolnění opatření může přijít dříve. Pokud se tak ale nestane, podmínky se podle premiéra ještě zpřísní.Kontrola zaměstnavatele na pracovištíchMimo jiného zaměstnavatelé dostali právo kontrolovat zaměstnance, zda jsou očkováni, překonali covid-19 nebo mají negativní PCR či antigenní test. Zatím tím ale nebudou moci podmiňovat jejich vstup na pracoviště, musí počkat na uveřejnění vyhlášky úřadu veřejného zdravotnictví. TASR o tom informovala mluvčí Ministerstva zdravotnictví SR Zuzana Eliášová.Vyhláška bude podle resortu zdravotnictví vyžadovat ke vstupu na pracoviště potvrzení o očkování nebo překonání covidu-19. Alternativou bude negativní PCR nebo antigenní test, případně test či samotest absolvovaný přímo u zaměstnavatele.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

