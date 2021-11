https://cz.sputniknews.com/20211122/nejvic-sexy-nastavajici-maminka-tehotna-maresova-se-nechala-zvecnit-polonaha-fanousci-sili-16593462.html

„Nejvíc sexy nastávající maminka.“ Těhotná Marešová se nechala zvěčnit polonahá. Fanoušci šílí

„Nejvíc sexy nastávající maminka.“ Těhotná Marešová se nechala zvěčnit polonahá. Fanoušci šílí

Nedávno jsme informovali, že Leoš a Monika Marešovi se rozhodli dopřát si pořádnou dávku vitamínu D na Maledivách. Dovolená je zřejmě dle jejich představ, a... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-22T10:16+0100

2021-11-22T10:16+0100

2021-11-22T10:16+0100

celebrity

instagram

dovolená

těhotenství

leoš mareš

fotografie

monika marešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1194/47/11944774_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_c7131dcdbc4378e00f042953fd1356a2.jpg

Marešovi vyrazili na prodloužený víkend na Maledivy, jak před pár dny avizoval sám moderátor Leoš Mareš. Lidé se tak mohou kochat jejich novými fotografiemi z cest.A přispěla i Monika, která je nyní v šestém měsíci těhotenství. Rozhodně se však za své tělo nestydí, což dokazuje snímek, na němž se Marešova manželka objevila nahoře bez.A lidem spadla brada. Mnozí jen nevěřícně zírali na to, jak moc je Monika okouzlující.Další ji označovali za bohyni nebo „yummy mummy“.Jiní podotýkali, že na ní požehnaný stav zezadu vůbec není vidět: „Těhotná jste kde?“A k pohledu zezadu se vyjadřovali i další. „Ty vole, ten zadeeek!“Podle mnohých je tak nyní Monika opravdu krásná a nádherná.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211121/kdyby-zil-gott-asi-by-mu-taky-rekl-par-slov-bagarovou-ocenili-za-vyprask-rappera-reznika-16588773.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, dovolená, těhotenství, leoš mareš, fotografie, monika marešová