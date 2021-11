Obyvatel Tchaj-wanu zabil prodavače poté, co ho ten požádal, aby si nasadil roušku

https://cz.sputniknews.com/20211122/obyvatel-tchaj-wanu-zabil-prodavace-pote-co-ho-ten-pozadal-aby-si-nasadil-rousku-16604175.html

Obyvatel ostrova Tchaj-wan zabil zaměstnance obchodu poté, co byl požádán, aby si nasadil ochrannou roušku. Informuje o tom tisková agentura CNA. 22.11.2021, Sputnik Česká republika

svět

vražda

tchaj-wan

koronavirus

Podle informací agentury vstoupil 41letý muž jménem Jiang do večerky ve městě Taoyuan bez roušky. Poté, co jej prodavač vyzval k nasazení ochranného prostředku, útočník prodejnu opustil. Následně se vrátil, hodil roušku zaměstnanci do obličeje a opět odešel.Podle policejních údajů přišel Jiang později do zmíněného obchodu potřetí a prodejce ubodal. Uvádí se, že ho několikrát bodl do oblasti hrudníku. Oběť na následky zranění zemřela v nemocnici. CNA píše, že v souvislosti se zvýšenou agresivitou ze strany kupujících kvůli epidemiologickým požadavkům zesílí bezpečnostní orgány dohled nad obchody, které jsou otevřeny 24 hodin denně.21. září bylo oznámeno, že v německém městě Idar-Oberstein muž zastřelil pokladního za to, že mu odmítl prodat pivo bez nasazené roušky. Devětačtyřicetiletý německý občan si přišel na čerpací stanici pro pivo, ale pokladní mu nápoj neprodal z důvodu chybějící roušky. Následně si Němec došel domů pro revolver, vrátil se na čerpací stanici a pokladního zastřelil.Cyklista Sagan se bál násilného očkováníDříve Sputnik informoval, že slovenský cyklista Peter Sagan dostal pokutu za napadení policisty v Monaku. K incidentu došlo letos v dubnu, když auto, v němž seděli bratři Peter a Juraj Saganovi, bylo zastaveno policisty. Podle oficiálních informací byli oba bratři pod vlivem alkoholu a Peter způsobil jednomu z policistů zranění ruky. Sportovec se později za svůj čin omluvil.Slavný silniční cyklista Peter Sagan v letošním dubnu porušil zákaz vycházení v Monaku, když spolu se svým bratrem Jurajem vyrazil autem ven. Oba muži přitom byli pod vlivem alkoholu. Vůz byl zastaven policejní hlídkou, následně Sagan vstoupil do fyzického konfliktu s policistou a způsobil mu zranění ruky. Jak uvádějí média, Sagan se údajně bál, že ho policista přinutí k očkování. Slovenský sportovec to měl uvést ještě v cele předběžného zadržení. Sagan tehdy zároveň podotkl, že si okolnosti incidentu moc nepamatuje, a za svůj skutek se omluvil.Podle soudního rozhodnutí musí Sagan zaplatit peněžitou pokutu ve výši 5100 eur neboli 130 tisíc korun. Kromě toho je slovenský cyklista povinen zaplatit dalších 1500 eur policistovi zraněnému při potyčce. Dotyčný policista v důsledku zranění nebyl schopen pracovat následující dva dny. Dnes se Peter Sagan na svém facebookovém účtu opakovaně omluvil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

tchaj-wan

