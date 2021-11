https://cz.sputniknews.com/20211122/onkolog-uvedl-skupiny-lidi-kterym-hrozi-velke-riziko-vzniku-rakoviny-16594483.html

Onkolog uvedl skupiny lidí, kterým hrozí velké riziko vzniku rakoviny

Existují určité skupiny lidí, které mohou dostat rakovinu častěji než ostatní. Promluvil o tom lékař-onkolog Elchan Ibragimov. 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Dotyčný se nechal slyšet, že jsou v této rizikové skupině lidé staršího věku, a ti, kdo mají pokrevní příbuzné, kteří měli nebo mají rakovinu.„Jsou to, za prvé, starší lidé. Po 55. roku života stoupá v buňkách počet genových mutací. A příčinou rakoviny jsou právě buněčné mutace. Nejčastěji diagnostikují lékaři u starších pacientů rakovinu prsu, plic, žaludku, střev a prostaty. Za druhé, jsou to lidé, jež mají pokrevní příbuzné, kteří měli nebo mají onkologickou chorobu. Zvlášť, když ji měli v mladém věku. Přímá souvislost tu ale není. Rakovina je, jak víme, genetická systémová choroba. Jenže genetická neznamená dědičná. Proto v případě, kdy dokonce oba rodiče měli nebo mají onkologické choroby, neznamená to stoprocentně, že jejich dítě bude také trpět rakovinou,“ vysvětlil odborník v rozhovoru pro list Rossijskaja gazeta.Z lidí, jež mají často onkologické choroby, uvedl lékař ty, jejichž práce souvisí s radiací, a také lidi s obezitou a cukrovkou.„Za třetí, jsou to lidé, jejichž práce souvisí s radiací, zaměstnanci chemických podniků, rizikových pracovišť, apod. Jde samozřejmě o ty, kdo jsou v přímém kontaktu s karcinogeny (arsen, azbest, benzen atd.), ale ne o ty, kdo se v těchto podnicích věnují, například, účetnictví v kanceláři. V rizikové skupině jsou také lidé, kteří vyrábějí nábytek z plastu, malíři pokojů, a vůbec všichni, kdo mají práci se stálým vdechováním chemických výparů. Za čtvrté, jde o obézní lidi a lidi s cukrovkou,“ řekl lékař.Do této skupiny patří také lidé, jež vedou nezdravý styl života.„Za páté jsou to ti, kdo mají zlozvyky. Například kouření zvyšuje riziko vzniku nejen rakoviny plic, ale také hrdla, nosohltanu, žaludku, jícnu, jater, ledvin atd. Tedy, nedá se říct, že kouření nebo alkoholismus zvyšují riziko vzniku rakoviny konkrétního orgánu. Negativně ovlivňují celý organismus. Ale u alkoholiků je nepochybně častější rakovina žaludku, střev, a jater. A u těch, kdo vykouří víc než jeden balíček cigaret denně, se riziko vzniku rakovin plic zvyšuje o 30 %,“ sdělil onkolog.Podle lékaře tak ti, kdo patří do uvedených skupin, si mají dávat mnohem větší pozor na zdraví, měli by se zbavit škodlivých zvyků, sledovat hladinu cukru v krvi, stabilizovat váhu, a neochvějně dodržovat hygienická pravidla pro riziková pracoviště.Odborník rovněž poznamenal, že zvlášť důležitá je dispenzarizace, poněvadž včasná diagnóza poskytuje víc šancí na úspěšné vyléčení.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

