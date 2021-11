https://cz.sputniknews.com/20211122/opatreni-porusuji-demokraticky-rad-pravnici-napadli-diskriminacni-opatreni-u-nss-16604357.html

Opatření porušují demokratický řád: právníci napadli „diskriminační“ opatření u NSS

Postaví se Nejvyšší správní soud proti diskriminaci neočkovaných? Právníci ze sdružení Institut práva a občanských svobod Pro Libertate napadli poslední vládní... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Spolek Pro Libertate v pondělí ráno podal k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) návrh na zrušení mimořádného opatření o službách z 20. listopadu a zároveň ho žádá o odložení jeho účinnosti.Právníci napadli opatření ze čtyř důvodů. Za prvé ho vnímají jako diskriminační, neboť bezdůvodně krátí na právech skupinu lidí, kteří nepodstoupili dobrovolné očkování.Za druhé je opatření údajně vydáno v rozporu se zákonem. Příčinou je to, že namísto provozovatelů těchto služeb omezuje zákazníky.Za třetí se právníci domnívají, že „opatření nelze zhodnotit ve smyslu jeho nutnosti a nezbytnosti, neboť odůvodnění postrádá hodnocení jak nebezpečnosti onemocnění, tak hodnocení alternativních přístupů, které zasahují do práv a svobod v menším rozsahu, ale slibují dosažení stejného cíle, tedy snížení počtu úmrtí a nižší zatížení zdravotního systému“.Čtvrtou příčinou je, že opatření je podle nich jak v rozporu se zákonem, tak i s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu. Problém vidí v tom, že opatření „omezuje na právech neočkovanou skupinu obyvatel plošně bez ohledu na to, zda je možné tyto osoby považovat za osoby podezřelé z nákazy“.Připomeňme, že vláda dne 18. listopadu rozhodla, že nadále nebudou uznávány jakékoli testy na koronavirus jako průkaz o bezinfekčnosti. Jako bezinfekční se mohou prokazovat pouze lidé, kteří se nechali očkovat nebo ti, kteří prodělali nemoc v posledních šesti měsících. Opatření má ale i výjimky například pro ty, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů. Cílem opatření je zamezit přeplnění nemocnic a přimět lidi k očkování.Kromě toho opět začíná plošné testování žáků na základních a středních školách i zaměstnanců ve firmách. Všechna opatření začala platit od pondělí 22. listopadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

