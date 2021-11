https://cz.sputniknews.com/20211122/pekarova-adamova-zemanovu-vetu-neustoupime-za-kandidaty-na-ministry-si-budeme-stat--16592832.html

Pekarová Adamová: Zemanovu vetu neustoupíme. Za kandidáty na ministry si budeme stát

Předsedkyně TOP 09 a nově i šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová poskytla rozhovor portálu Novinky.cz. V něm se rozpovídala o nově vznikající vládě, a také... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Hned v úvodu přišla řeč na to, že prezident má výhrady k jednomu z koaličních kandidátů na ministra. Sice přesně neuvedl, o koho by se mělo jednat, ale koalice už ví, jak se k věci postaví.Dle političky je navíc možné, že by koalice kvůli dané záležitosti mohla jít se Zemanem i do kompetenčního sporu.Stojí si však na tom, že se koalice dohodla, že bude v této otázce pevná a prezidentovi neustoupí.Co se ještě politiky týče, šéfka TOP 09 uvedla, jaké plány má její strana do voleb 2022. Česko totiž čekají senátní a komunální volby. Pekarová si myslí, že by bylo škoda vzdát se „formátu koalice“.Nedávno se navíc rozkřiklo, že také ODS v čele s Petrem Fialou chce jít do dalších voleb v koalici Spolu. Někteří však hovoří o tom, že by mohlo jít o jakýsi skrytý plán občanských demokratů, jak pohltit menší strany na pravici. S tím ale Pekarová Adamová nesouhlasí.Stejně tak si nemyslí, že by v jejich koalici mohlo dojít ke sporům, jako se nyní stalo u koalice Pirátů a STAN. Zdůrazňuje přitom, že jim volební úspěch rozhodně nespadl bez práce do klína. „Byli jsme schopni velkých kompromisů, a pokud v tom setrváme, tak můžeme uspět i ve vládě,“ dodala.Politička se zmínila i o rozpočtu a uvedla, že chtějí být rozpočtově odpovědní na výdajové straně.V rozhovoru ale přišla řeč také na aktuální témata, kterými je například pandemie koronaviru. Vzhledem k tomu, že se situace po celém světě opět vyhrotila, v Rakousku už hovoří o povinném očkování proti covidu-19. Jak se k tomu staví šéfka Sněmovny ve vztahu k ČR?V závěru se objevilo také téma Běloruska. Pekarová Adamová totiž prohlásila, že budou chtít pomoci běloruské opozici svrhnout prezidenta Alexandra Lukašenka. Tento krok vysvětluje tím, že jednou z priorit našeho předsednictví EU by měla být lidská práva.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

