Perkausová vytasila své ženské zbraně! Z odvážného outfitu muži nedokázali spustit zrak

Když to máš, tak to ukaž. Zřejmě takovým heslem se řídí pohledná a vnadná moderátorka Eva Perkausová. A není divu – blondýnka o sobě totiž ví, že je opravdová... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Tentokrát fanoušky dostal do kolen nový snímek, na kterém Eva zvolila velmi odvážný look.Na fotografii má přitom na sobě slušivý korzet, ve kterém krásně vyniknou její vnady. Nechyběly ani černé společenské kalhoty a elegantní sáčko ve stejné barvě.A fanoušci byli daným outfitem opravdu mile překvapeni. Zejména pánové Evě lichotili, že je super, krásná a nádherná.Další se hned záhy přidal: „Sluší, sluší, jsi sluníčko.“I další pánové souhlasili s tím, že je překrásná kočka, a dokonce dodávali, že vypadá jako princezna. Nebylo to však jediné přirovnání.„Úžasná jako vždy,“ ozývalo se a rozhodně to nebyla jediná lichotka: „Hezky oděná, sluší moc.“Není však divu, že si Perkausová vyslechla tolik chvály. Opravdu je to krasavice, jak se patří.EvaPerkausováTato sedmadvacetiletá kráska působí jako modelka, herečka a moderátorka. Eva Perkausová se od dětství věnovala sportu a od třinácti let také modelingu, proto není divu, že má luxusní postavu. Diváci ji mohou znát především z televizních obrazovek, kdy působila například v TV Barrandov jako moderátorka pořadu Svět v barvách či o něco později jako moderátorka týdeníku Topstar magazín na TV Prima. Stala se také moderátorkou Velkých zpráv na Primě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

