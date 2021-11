https://cz.sputniknews.com/20211122/pri-narazu-do-davu-ve-wisconsinu-bylo-zabito-pet-lidi-a-vice-nez-40-jich-bylo-zraneno-16593148.html

Při nárazu do davu ve Wisconsinu bylo zabito pět lidí a více než 40 jich bylo zraněno

Při nárazu do davu ve Wisconsinu bylo zabito pět lidí a více než 40 jich bylo zraněno

Následkem nárazu auta do davu na svátečním průvodu v americkém městě Waukesha ve státě Wisconsin bylo zabito pět lidí a více než 40 jich bylo zraněno. Počty... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-22T07:39+0100

2021-11-22T07:39+0100

2021-11-22T08:26+0100

svět

usa

policie

útok

tragédie

smrt

náraz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/16593214_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_adb144f0ec752861c4d2c442ae2d675b.jpg

„V tuto chvíli můžeme potvrdit, že pět lidí zemřelo a přes 40 jich je zraněno. Tato čísla se však mohou změnit, protože budeme shromažďovat další informace. Řada lidí se sama dopravila do oblastních nemocnic,“ napsala policie na své facebookové stránce.Na videonahrávce průvodu ve městě Waukesha ve státě Wisconsin je vidět, jak červený vůz SUV prolomí bariéry a vřítí se na ulici, kde se koná průvod. Na jiném videu je vidět, jak policisté na vozidlo střílí. Podle informací, které zveřejnila jedna z místních televizí, auto najelo do skupiny tančících dívek. Taneční klub potvrdil, že jeho členové a dobrovolníci jsou mezi zraněnými.Úředníci činní v trestním řízení zatím nezjistili motiv případu, ale během nedělní tiskové konference odhalili, že osoba, která byla původně považovaná za zapojenou do incidentu, byla zatčena. Daná osoba však nebyla úřady veřejně identifikována.Podle arcidiecéze předměstí Milwaukee je mezi zraněnými katolický kněz, několik farníků církve a studenti katolické školy. Starosta Waukeshe Shawn Riley během tiskové konference prohlásil, že je „hluboce zarmoucen“ tragickým incidentem a vyjádřil soustrast zraněným a jejich rodinám, stejně jako těm, kteří byli svědky daného neštěstí.Podle prohlášení Bílého domu federální vláda amerického prezidenta Joea Bidena již ohledně incidentu kontaktovala státní a místní úředníky. Jeden ze svědků uvedl, že k incidentu došlo krátce před 17:00 místního času (před půlnocí SEČ) a že vozidlo jelo rychlostí zhruba 64 kilometrů v hodině. „Auto jelo plnou rychlostí, a pak jsem slyšela křik lidí,“ řekla Belen Santamariová, která byla na místě se svým manželem a dcerou.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, policie, útok, tragédie, smrt, náraz