Rakušanům můžeme jen závidět, u nás se nedodržuje nic, řekl šéf ČLK Kubek

„Bylo by smutné, aby to zase odnesly děti. Loni se v prosinci všechno rozvolnilo. Pár týdnů jsme nakupovali, juchali, chodili po hospodách a pak jsme byli tři měsíce v karanténě a děti nechodily půl roku do školy. To by se opakovat nemělo,“ podotkl Kubek.