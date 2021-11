https://cz.sputniknews.com/20211122/ruska-rozvedka-politika-usa-a-eu-posiluje-v-kyjeve-pocit-ze-je-mu-vse-dovoleno-16604791.html

„Provokativní politika Spojených států a Evropské unie, která záměrně posiluje v Kyjevě pocit beztrestnosti a toho, že je mu vše dovoleno, vyvolává krajní znepokojení. Podobnou situaci jsme pozorovali v Gruzii před událostmi roku 2008. Tehdy se (gruzínský prezident) Michail Saakašvili ‚utrhl ze řetězu‘ a pokusil se zničit ruské mírové síly a civilní obyvatelstvo Jižní Osetie. „Přišlo mu to draho,“ uvádí se ve zprávě.Již dříve tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že počet provokací ze strany Ukrajiny v Donbasu výrazně roste, jsou prováděny za použití zbraní, které Kyjevu dodává NATO.V posledních dnech řada západních a ukrajinských médií psala články o údajně možné ruské invazi na Ukrajinu.Podle slov ukrajinského politologa Mychajla Pogrebynského je úkolem podobných prohlášení uvést Ukrajince a evropské partnery v NATO do správné nálady.Vyjádřil naději, že nejvyšší představitelé Ukrajiny „neučiní rozhodnutí o něčem vážném, schopném zapálit oheň třetí světové války“, protože všichni chápou nepřípustnost něčeho podobného.Viktor Vodolackij, první místopředseda výboru Státní dumy pro záležitosti SNS, euroasijskou integraci a vztahy s krajany prohlásil, že účelem falešného podsouvání údajných ruských plánů zaútočit na Ukrajinu je vysvětlit světovému společenství, proč na Ukrajině fungují vojenské základny USA a NATO.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil, že Západ svými výroky o údajné ruské přípravě útoku na Ukrajinu uměle rozdmýchává hysterii. Dodal, že nejsou vyloučeny provokace a země NATO by měly přestat „napumpovávat Ukrajinu moderními zbraněmi“Michail Saakašvili, tehdejší prezident Gruzie, na jaře 2008 obvinil Rusko ze sestřelení pěti gruzínských bezpilotních letounů a údajného bombardování území Gruzie. Moskva na to oznámila, že Gruzie připravuje agresi proti Abcházii, a zvýšila počet svých mírových sil.V noci na 8. srpna 2008 vstoupila gruzínská armáda do hlavního města Jižní Osetie Cchinvalu a poté byla odtud vytlačena ruskou armádou. Konflikt mezi Ruskem a Gruzií trval pět dní – ruská strana tehdy přišla o 67 lidí, na gruzínské straně bylo 170 mrtvých.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

