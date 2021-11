https://cz.sputniknews.com/20211122/tak-se-podaril-lockdown-i-bez-schvaleni-aplikace-tecka-uz-nekolik-hodin-nefunguje-16597216.html

„Tak se podařil lockdown i bez schválení.“ Aplikace Tečka už několik hodin nefunguje

Stále více lidí si na sociálních sítích stěžuje, že jim aplikace Tečka neukazuje korektně certifikát po očkování. Důvodem je aktualizace systému související s... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Aplikace Tečka, která slouží k prokazování bezinfekčnosti, v pondělí zaznamenala výpadky funkčnosti. Některým uživatelům při otevření zčervenala.„Tečka mi hlásí neplatný očkovací certifikát, což v den, kdy jedete na letiště, slibuje bezva zápletku. Pokus o nové stažení z ÚZIS neúspěšné, hlásí to chybu...“ uvádí jeden uživatel Twitteru.Chytrá karanténa doporučuje data aktualizovat kliknutím na žlutý pruh dole.„Pokud vám při otevření bude Tečka ukazovat všechno červeně, klikněte dole na žlutý pruh a pak klikněte na tlačítko aktualizovat. Je to tím, že jsme aktualizovali všechny systémy a aplikace tak, aby se validovaly důležité parametry podle toho, jak od dneška platí,“ informovala v pondělí na Twitteru Chytrá karanténa.Doporučená aktualizace parametrů se však mnohým nedaří a systém hlásí chybu, stěžují si lidé na Twitteru.„Tak se podařil lockdown i bez schválení. Tečka nefunguje, nejde aktualizovat. Nikdo nikam nesmí. Gratuluji!“ napsal na Twitteru senátor za ODS a TOP 09. Předseda zdravotnického výboru Roman Kraus.„Tečka za Tečkou ... Chápu, že je nutná aktualizace, která zabere určitý čas, ale už je odpoledne a stále to nejde. Už se to někomu podařilo aktualizovat?!“ ptá se na Twitteru europoslanec Tomáš Zdechovský.„Spadla jen Tečka nebo už jsme vstoupili do lockdownu pro všechny?“ klade si další otázku uživatel jménem Martin Kasa.V poledne začala kolabovat i webová stránka ocko.uzis.cz, kde si lidé mohou stáhnout certifikát o očkování či prodělání nemoci. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl novinářům řekl, že by mělo jít jenom o krátkodobý výpadek a souvisí to s aktualizací aplikace Tečka.Netestovaným už se certifikát nezobrazíV mobilní aplikaci Tečka se platnost testů zkrátila na nula minut, aby už lidé neočkovaní proti koronaviru nebo bez prodělané nemoci nemohli aplikací dokládat covidový certifikát.Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) v této souvislosti upozornila, že výjimky z platného vládního opatření, zejména zřejmě pro lidi neočkované ze zdravotních důvodů, bude aplikace zohledňovat až ve své nové verzi v průběhu tohoto týdne.Chytrá karanténa také na Twitteru uvedla, že i očkovaným se výjimečně může covidový certifikát v Tečce krátkodobě zobrazit jako neplatný, v aplikaci je pak potřeba aktualizovat parametry.Dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání covidu v posledních šesti měsících je od pondělí nutné pro návštěvu provozoven služeb, restaurací a kulturních či sportovních akcí. Test na koronavirus už nestačí.Složitější problém mají lidé, kteří mají výjimku a mohou se dále prokazovat testy. Jde například o lidi do 18 let, dále o ty, kteří nemají dokončené očkování, a ty, kteří mají lékařem potvrzené, že se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat. Ti se mohou nadále prokazovat PCR testem. Jenomže aplikace Tečka/čTečka jim takový test zatím ukazuje jako neplatný, respektive s nulovou platností.„Tato konfigurace čTečky a Tečky prozatím nebude podporovat výjimky z platného opatření, ty budou v nové verzi Tečky i čTečky k dispozici v průběhu týdne,“ upozorňuje NAKIT.

