https://cz.sputniknews.com/20211122/to-snad-nemysli-vazne-plagu-rozzuril-napad-hlavni-hygienicky-16597616.html

To snad nemyslí vážně? Plagu rozzuřil nápad hlavní hygieničky

To snad nemyslí vážně? Plagu rozzuřil nápad hlavní hygieničky

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se postavil proti iniciativě ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky Pavly Svrčinové vyhlásit nouzový stav. Plaga... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-22T14:02+0100

2021-11-22T14:02+0100

2021-11-22T14:02+0100

česko

česká republika

ministerstvo zdravotnictví

robert plaga

nouzový stav

koronavirus

pavla svrčinová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/12523413_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_24bb258e0d04299450ff1b519ebb0787.jpg

Podle resortu zdravotnictví a hlavní hygieničky Pavly Svrčinové je nutné vyhlásit nouzový stav, aby studenti mohli vypomáhat zdravotníkům v přeplněných nemocnicích. Iniciativu médiím potvrdil i mluvčí resortu zdravotnictví Daniel Köppl. Tento nápad se ovšem nezamlouvá Plagovi, který se o něm nejspíše dozvěděl z médií.Případné vyhlášení nouzového stavu by například uvítal jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj je situace v nemocnicích již kritická a nemocnice musí mezi sebou převážet pacienty v těžkém stavu.Proti vyhlášení nouzového stavu se ale postavil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), podle kterého k němu zatím není důvod. Situace by se podle něj mohla řešit tím, že by hejtmani v nejpostiženějších krajích vyhlásili stav nebezpečí.Proti vyhlášení nouzového stavu za účelem nasazení studentů v nemocnicích se postavili i rektoři několika vysokých škol.Připomeňme, že Svrčinová se vyslovila i pro povinné očkování proti koronaviru. Podle ní je to jediná cesta, jak účinně bojovat s pandemií covidu-19. Podobného názoru je i Česká lékařská komora. Ta na svém webu vyzvala nejen k povinnému očkování, ale i k zavedení lockdownu. Dále chce zkrátit platnost covidových certifikátů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211122/brifink-po-jednani-ustredniho-krizoveho-stabu-16595410.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, ministerstvo zdravotnictví, robert plaga, nouzový stav, koronavirus, pavla svrčinová