Třikrát není dost. Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zvažuje zavedení i čtvrté dávky

Od prosince se pro lidi starší 60 let a chronicky nemocné o měsíc zkrátí interval mezi druhou a třetí dávkou většiny vakcín proti covidu. Až na Janssen, v tomto případě to bude dokonce na dva měsíce.O zkrácení mezičasu mezi druhou a posilující dávkou vakcín na covid-19 – bez omezení podle věku a rizikovosti – informoval na Twitteru předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Společnost to oficiálně potvrdí ve svém doporučení k přeočkování na covid-19.V pondělí to potvrdil také premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném pořadu Čau lidi. Podle jeho slov bude zkrácení platit od 1. prosince, týkat se má však pouze lidí nad 60 let a chronicky nemocných. Není jasné, kdy se novinka dotkne i dalších věkových kategorií. Podle premiéra by to ale mělo být co nejdříve.Třetí dávka by podle Romana Chlíbka měla zvýšit účinnost ochrany před covidem až o 90 procent. Stejně vidí situaci i kandidát pětikoalice na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek. Ten v rozhovoru pro Blesk řekl, že postupně se třetí dávkou budou muset naočkovat všichni, nehledě na věk.Podle budoucího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka bude časem ve hře i čtvrtá dávka.Není jasné, jestli bude na očkování dostatek kapacity, praktici očkovat nechtějí a očkovací centra jsou už teď vytížená.Evropská léková agentura (EMA) nyní doporučuje třetí dávku vakcíny lidem starším 65 let. Válek se domnívá, že časem bude podobné doporučení i pro kategorii lidí od 40 let.Ukončené očkování má v Česku zhruba 6,2 milionu lidí, třetí posilující dávku vakcíny dostalo přibližně 615 tisíc z nich.

