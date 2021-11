https://cz.sputniknews.com/20211122/uzivatele-jsou-zdeseni-videem-z-kuchyne-mcdonaldu-chce-se-mi-zvracet-reaguji-16590550.html

Uživatelé jsou zděšeni videem z kuchyně McDonaldu. „Chce se mi zvracet,“ reagují

Uživatelé jsou zděšeni videem z kuchyně McDonaldu. „Chce se mi zvracet,“ reagují

Na síti se šíři video, kde jeden ze zaměstnanců McDonaldu ukazuje, jak vznikají populární jídla. Na tom posledním uživatelům ukázal, jak vzniká populární... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-22T06:45+0100

2021-11-22T06:45+0100

2021-11-22T06:45+0100

svět

mcdonald's

internet

žaludek

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/713/98/7139891_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e5eae5caed8bbaffe98624077058fb7c.jpg

Uživatel TikToku s nickem zaezae1098 pravidelně zveřejňuje videa, jak se připravují jednotlivá jídla. Nedávno sdílel se sledujícími video, na němž připravuje populární sendvič McRib. Sledující si všimli několika detailů.Mražená žebírka připomínala něco šedého a nechutného. Navíc je rozmrazovali ve špinavé peci s několika zaschlými vrstvami spáleného oleje. Poté maso prostě namočili ze dvou stran v barbecue omáčce a hotovo.Pod příspěvkem se objevila spousta kritických komentářů.„Při zhlédnutí videa se mi udělalo špatně,“ píše další.„A my ještě máme obavy z covidu-19,“ ironicky dodala další uživatelka.„Drahoušku, ten gril je třeba umýt. Já sama pracuji v McDonaldu, ale nikdy jsem neviděla takhle špinavou pec,“ uvedla další uživatelka.„Proč to ,maso’ vypadá jako umělá hmota?“ zajímá jednoho ze sledujících.Někteří uživatelé však mají za to, že od fastfoodu není třeba čekat žádné zázraky.„Podle komentářů si asi většina myslí, že v McDonaldu připravují jídlo jako Ramsay jenom za cenu fastfoodu. Vraťte se do reality,“ připomíná jim další uživatel.Poté, co si autor videa přečetl takové komentáře, začal mít obavu, že může přijít o práci.„To je bláznovství…Možná to bude znamenat ,sbohem’,“ napsal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211121/vyzkousejte-jednoduche-domaci-chipsy-z-testovin-za-pouhych-15-minut-16579440.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mcdonald's, internet, žaludek, video