Ve středu bude slovenská vláda jednat o tvrdém lockdownu pro všechny

Ve středu se bude vláda na Slovensku zabývat možností uvalení tvrdého lockdownu pro všechny obyvatele země. V pondělí o tom informovala agentura TASR. 22.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle agentury bude vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) diskutovat o lockdownu pro očkované i neočkované.Program 43. schůze ale zatím není zveřejněn. Ministr vnitra Roman Mikulec (OĽaNO) v pondělí novinářům potvrdil, že mezi tématy, o kterých se bude diskutovat, jsou tvrdší lockdown a nouzový stav.Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský (za OĽaNO) v pondělí o „tvrdý lockdown pro všechny“ již požádal. Uzávěra by podle něj měla na Slovensku trvat tři týdny. Podle něj je to jediná možnost, jak docílit vánočních svátků bez omezení. Ministr ale zároveň připustil, že jedno kolo lockdownu nemusí stačit.O možnosti celostátního lockdownu se Heger již zmiňoval. Zdůvodňoval to zhoršující se epidemiologickou situací i přeplněním nemocnic.Šéf slovenské opoziční strany Směr-SD Robert Fico oznámil, že v pondělí podal podnět k ústavnímu soudu kvůli současným opatřením proti koronaviru. Po ústavním soudu chce, aby zastavil jejich platnost.Tyto vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví omezují vstup do provozoven, kde neprodávají základní potřeby, a na hromadné akce těm, kteří nejsou očkováni nebo neprodělali nemoc covid-19.V neděli laboratoře na Slovensku odhalily 4 544 nakažených koronavirem. S covidem-19 je hospitalizováno přes 3 tisíce pacientů. Více než 80 % z nich nejsou očkováni. Celkem s covidem-19 zemřelo téměř 14 tisíc lidí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

